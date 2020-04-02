Бенефис депутата Гайжаускаса: нарушил режим самоизоляции, вопрос вызывает и тестирование

Член парламентской фракции "крестьян", председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас нарушил правила самоизоляции после того как не соблюдал 14-дневный карантин после сдачи образца на анализ.

По действующим в Литве правилам, человек, который сдает образцы на коронавирус, обязан в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Такой порядок был подписан министром здравоохранения Литвы Аурелиюсом Веригой. Самоизоляцию требуется соблюдать независимо от результатов теста.

31 марта вечером с редакцией портала Delfi связался клайпедчанин, который был возмущен поведением Гайжаускаса в зале заседаний. Он заметил, что все, кто сдал тест на коронавирус, должны соблюдать самоизоляцию. Об этом говорят и волонтеры горячей линии 1808. Между тем, Гайжаускас, вопреки действующим правилам, явился в зал заседаний.

Клайпедчанин сказал, что он сам сейчас находится в самоизоляции, хотя его тест на коронавирус был отрицательным. Служба рассылает жителям, которые прошли тест, соответствующие уведомления.

Журналист Delfi связался с Гайжаускасом и попросил его поделиться полученным сообщением линии 1808.

Однако депутат заявил, что не будет ничего комментировать, пока журналист не опровергнет написанные о нем глупости.

Во вторник депутаты Лауринас Кащюнас и Альгимантас Саламакинас поднимали вопрос - может ли Гайжаускас, помощник которого заболел коронавирусом, присутствовать в зале заседания, не представляет ли он угрозы для окружающих.

Гайжаускас заявил, что он не обязан находиться в самоизоляции. Однако это не так, по действующим правила, он, как человек, у которого мог быть контакт с заболевшим, должен провести 14 дней в самоизоляции.

Гайжаускас был в парламенте не только 31 марта, но и 24 и 30 марта. На заседании ПКНБО он никого не предупредил, что заболевшая коронавирусом женщина работала и в помещении офиса комитета.

Между тем в минувшую субботу Гайжаускас сообщил, что прошел тест на коронавирус, результат был отрицательным. Депутата писал, что находится в самоизоляции, это он в субботу признал сам.

"Мы понимаем, что все, кто работал в помещении с заболевшей, так или иначе должны принимать дополнительные меры защиты. Я надеюсь, все депутаты и работники канцелярии, которые работали на одном этаже с заболевшей, изолировались на 14 дней, начиная с 17 марта и следят за состоянием здоровья", – писал Гайжаускас.

Несмотря на то, что он публично сообщил, что с 17 марта находится в самоизоляции, 20 марта он участвовал в волонтерской акции в Мариямполе.

В интернете он сообщил, что 27 марта звонил по номеру 1808, поскольку у него болела голова, начался кашель и першение в горле. Гайжаускас сказал, что его записали на тестирование.

И здесь данные не совсем понятные. Представитель мариямпольского мобильного пункта М.Чесна сказал, что в день они берут по 40 образцов. В пятницу пункт работал до 16.30 ч. Был взят 41 образец. Гайжаускас уверяет сдал образец в 15.20 ч 27 марта, между тем в 16.59 ч. 27 марта он говорил с журналистом портала и только упомянул, что планирует обратиться для сдачи образца. В интернете депутат уверяет, что не пользовался своим положением и был зарегистрирован в мобильный пункт как обычный гражданин. 28 марта результаты теста уже были у Гайжаускаса на руках.

Известно, что самоизоляцию соблюдать надо с момента сдачи образцов на анализ.