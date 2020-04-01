Профессор Касюлявичюс: если все будет хорошо, с 14 апреля можно думать об ослаблении карантина

Профессор Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс сказал, что карантин надо оставить в силе до 12 апреля, затем подготовить план его смягчения, а с 14 апреля, если удастся обуздать инфекцию, начать смягчение карантина. Об этом он сказал на заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения.

"Карантин должен действовать до 12 апреля, потом подготовить план его смягчения, и с 14 апреля начать смягчения – если нам удастся обуздать инфекцию. Пока, по первым признакам видим, что карантин, вроде бы, работает", – сказал Касюлявичюс.

По словам профессора, сначала надо ослабить сферу сельского хозяйства, некоторые сферы услуг и торговли, в самом конце запустить школы, гостиницы и сферу общепита.

"И надо готовиться к осеннему сезону, поскольку в случае с этой инфекцией пока не переболеет 60% популяции, устойчивый иммунитет не появится, и такие вспышки будут повторяться. Надо готовиться к осени, к весне", – сказал Касюлявичюс.

По его словам, вероятно, если все будет хорошо с карантином, Литва со вспышкой COVID-19 справится до июня.

Профессор подчеркнул важность проверки людей из группы риска. "Всех пациентов с температурой надо рассматривать как пациентов COVID 19, их надо проверять", – сказал Касюлявичюс.

По его словам, очень важна защита медработников – а также тех, кто работает в первом звене с пациентами. Он заметил, что целесообразна проверка врачей через каждые 7 дней, поскольку бывают бессимптомные случаи.

Он призвал разработать понятную систему тестирования выздоровевших.

"Тех, кто легко переболел, надо проверять. Известно, что интенсивнее всего вирус распространяется 7 дней, потом до 21 дня остается опасность заражения. Нужна ясная стратегия – должны быть два отрицательных образца, и где их проводят. Учреждения первого звена пока отказываются брать на себя такие функции, может, этим займутся мобильные пункты", – сказал врач.

Карантин в Литве был объявлен 16 марта. Сейчас он продлен до 13 апреля. Пока о его отмене не говорят. Во время карантина запрещена работа всех магазинов за исключением продовольственных, ветеринарных и аптек.

Жители в парках и других общественных местах могут ходить только по двое, исключение касается только членов одной семьи, важно соблюдать безопасную дистанцию, избегать физического контакта, соблюдать гигиену, ходить в магазины по одному.

Бары и кафе могут готовить только на вынос.

В Литве не работают парикмахерские, салоны красоты, казино.

Все вернувшиеся из-за границы обязаны соблюдать 14-дневную изоляцию.