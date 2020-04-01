Правительство Литвы с субботы запретило авиационное и паромное пассажирское сообщение

Правительство Литвы в среду приняло решение запретить с ночи субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду.

"Установлено, что с 00.00 часов 4 апреля 2020 года запрещаются пассажирские перевозки в Литовскую республику судами, паромами пассажиров и их легковые автомобили, за исключением маршрута Киль-Клайпеда или при наличии разрешения министра внутренних дел, или же уполномоченного им лица", - сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В изменениях к постановлению о карантине также предусмотрено, что с ночи субботы запрещены авиационные пассажирские перевозки из/в аэропорты Литвы, кроме случаев, когда имеется разрешение Литовской администрации безопасности на транспорте, согласованное с министрами транспорта и иностранных дел.

Ограничения не распространяются на передвижение товары. Это означает, что паромами в Литву может доставляться грузовой транспорт, самолётами - посылки.

16 марта в Литве объявлен карантин, закрыты границы страны, за исключением возвращающихся граждан Литвы и выезжающих иностранцев. Также до окончания карантина иностранцам разрешается пересекать Литву транзитом. Вернувшиеся в страны лица обязаны провести в самоизоляции 14 дней.

По данным МИД Литвы, в страну за период с начала карантина специальными авиарейсами и паромными рейсами вернулось около 3 тысяч граждан - примерно половина всех зарегистрировавшихся в диппредставительствах за рубежом.