Теории заговора вокруг коронавируса: биологическое оружие и дьявольский план Билла Гейтса

Различные экстремальные и кризисные ситуации — благодатная почва для распространения дезинформации. И пандемия Covid-19 — не исключение. Переполненные негативными эмоциями предположения, основанные на выдуманных фактах, нередко привлекают к себе больше внимания, чем правдивая, "сухая" информация. И эти теории распространяются со скоростью света — один пост или видео на YouTube может приобрести огромную популярность во всем мире.

В результате потребители дезинформации принимают неверные решения, а их последствия ощущает все общество. DELFI обобщил самые популярные теории заговора, связанные с пандемией коронавируса, чтобы предупредить остальных — не обращайте на них внимания, это глупости.

Covid-19 передается по сетям 5G

Определенная часть общества всегда опасается нововведений. В основе этой реакции лежит страх перед новым и неизвестным — раньше боялись лифта или метро, а теперь — технологии 5G.

Сторонники теории заговора обвиняют 5G в том, что воздействие сетей грозит раком, бесплодием и слепотой. Неудивительно, что сети 5G оказались виновными и в пандемии коронавируса. Утверждать такое — то же самое, что говорить, будто пульт от телевизора, в котором работает инфракрасный диод, может вызвать простуду.

По мнению сторонников подобной теории заговора, Covid-19 — электронный вирус, который передается через активно тестирующиеся сети 5G. Но почему же тогда эта болезнь так быстро распространилась именно сейчас — и разрослась до масштабов пандемии? Как именно она передается?

На данный момент рецензируемыми исследованиями, основывающимися на хорошей методологии, не доказано, что технология 5G может нанести какой-либо вред нашему здоровью. Да, возможно кратковременное нагревание тканей, однако мощность излучения 5G настолько маленькая, что нагревание незначительно. Но сторонники теории заговора никогда не поверят авторитетным исследованиям — если предоставить им 100 исследований, опубликованных в рецензируемых академических журналах, они скажут, что этого мало. Когда их будет 150, их все равно окажется мало и выглядеть они будут "неубедительно". К сожалению, на взгляды сторонников теории заговора наличие убедительных контраргументов повлиять не может.

Дьявольский план Билла Гейтса

"Зло не абстрактно. У зла есть лицо. Это Билл. Дьявольски богатый. Псих. Как истинный глобалист, он ничего не скрывает. Все его умыслы по большей части доступны общественности", — утверждают авторы группы на Facebook "Vakcīnrealitāte Latvijā" ("Правда о вакцинах в Латвии"). В число "пособников" Билла Гейтса, по их мнению, входят как студенты-медики, так и врачи Детской клинической университетской больницы. Глобальный заговор, который, конечно же, разворачивается и в нашей стране.

Центральная фигура популярной во всем мире теории заговора — Билл Гейтс. Его главной мотивацией называют желание вызвать глобальную катастрофу (в данном случае — пандемию), чтобы потом нажиться, продавая вакцины и лекарства. Совсем как в анекдоте про стоматолога, который по вечерам надевает балаклаву и идет на улицу — обеспечивать себя новыми клиентами.

Даже учитывая, что Билл Гейтс — один из богатейших людей мира, и допустив, что правительства всех стран — действительно безвольные марионетки, стратегию "обмануть весь мир с помощью вируса" вряд ли можно расценивать как разумную. Неважно, сколько у тебя денег, с вирусом договориться нельзя — он не действует по плану, и ситуация очень легко и быстро может выйти из-под контроля. Так как авторы группы на Facebook назвали Гейтса не только "дьявольски богатым" и "психом", но и "умным", вряд ли действительно умный стратег, понимая всю ситуацию, пошел бы на такой шаг и рисковал бы потерять контроль.

В целом, противники вакцин породили очень популярную теорию заговора, которая заключается в том, что в действительности прививки наносят вред и нужны для того, чтобы — ни много ни мало — уничтожить человечество. Однако для того, чтобы вакцина попала в широкую практику, она должна быть тщательно разработана и проверена. Обычно это занимает не один год. Испытания состоят из нескольких этапов — доклинических и клинических исследований, в рамках которых вакцину начинают постепенно испытывать на людях (сначала — на небольшой группе добровольцев). Зарегистрировать вакцину можно только после успешно пройденной третьей фазы, после чего начинается производственный процесс и контроль качества. Четвертой фазой обычно считают исследования, которые проводятся после того, как вакцина уже зарегистрирована и начинает применяться.

Безусловно, остается вероятность побочных эффектов (обо всем подробно рассказано, например, здесь), но этот процент абсолютно ничтожен и польза вакцинации остается неоспоримой. Благодаря прививкам были спасены десятки миллионов жизней, а мы забыли о многих болезнях — дифтерии, оспе, кори, столбняке и других.

Италии помогает только Китай и Россия, а где же ЕС?

Видео и фотографии, на которых видно, как в Италии заменяют флаг ЕС на российский триколор, не редкость. Люди вроде как заметили, что ЕС оставил Италию за бортом и совершенно ей не помогает — это наблюдение становится благодатной почвой для различных теорий заговора и фейковых новостей.

Критиковать Евросоюз — абсолютно адекватно, в демократическом обществе делать это принято, однако на данный момент критика за "отсутствие любых действий" пересекла ту черту, за которой начинается ложь, выдумки и спекуляция фактами.

Это правда, что Россия и другие страны, не входящие в Евросоюз, помогают Италии, принявшей на себя тяжелый удар коронавируса. Абсолютно нетипичная ситуация, в рамках которой Италии помогает даже Куба, может вызвать следующее чувство: погодите, а где же Брюссель? Но даже тот факт, что Куба отправляет в Италию врачей и медсестер, не исключает поддержки ЕС, предоставляемой на различных уровнях.

В четверг, 26 марта, руководитель Бюро Европарламента в Латвии Марта Рибеле рассказала в интервью DELFI об этом подробнее: "Система здравоохранения — зона ответственности стран-участниц, однако ЕС помогает ограничить распространение нового коронавируса и предоставить медицинское оборудование, проводит разработку вакцины и поддерживает страны-участницы в борьбе с последствиями кризиса".

Следует помнить о том, что после оккупации Крыма и последовавшего за этим санкционного режима, Кремль использует все средства для того, чтобы улучшить свой международный имидж. Это, конечно, не исключает того, что подобная стратегия может сочетаться с добросовестным оказанием помощи.

Катина "афера года"

В латвийских группах на Facebook, посвященных теме Covid-19, распространяют якобы авторитетное мнение, которым поделилась в своем видеоблоге некая Екатерина Синицына. Она представляется лицензированным гидом в Риме и Ватикане, но при этом по образованию является врачом-эпидемиологом, и утверждает, что получила соответствующий диплом 25 лет назад. Ее соседка Анна, которая работает терапевтом в больнице, заставила ее задуматься о том, что происходящее — это большая афера. Неудивительно, что все, сказанное Екатериной, основано на теории заговора и мало похоже на правду. По ее мнению, вирус был создан в лаборатории.

Екатерина утверждает, что разработка вакцины входит в дальнейший план тех, кто был заинтересован в создании вируса — и вместе с ней в организм каждого человека будет введен некий чип. Конечно, вы можете посмеяться, но многие жители Латвии действительно верят в эти слова.

По мнению "разоблачительницы", рекомендация самоизолироваться — глупость (напоминаем, что распространение подобных утверждений в Латвии уголовно наказуемо — прим. авт.). Необходимо находиться на улице, на солнце, получать витамин D и укреплять иммунитет. И это далеко не все из того, что она говорит…

Вкратце о фактах: никаких доказательств того, что вирус создан в лаборатории, нет. Ученые считают, что первый пациент заразился от животного, однако происхождение вируса еще изучается. И рекомендация самоизолироваться — не глупость, а необходимость, которая позволяет ограничить распространение инфекции. Информация, находящаяся в распоряжении портала DELFI, свидетельствует о том, что упомянутое лицо выдавало себя в Италии за эксперта и в других областях — к примеру, историка, а также попадало в поле зрения итальянских правоохранительных органов в связи с содержанием публикаций и их распространением в интернете.

А что скажете о книге 1981 года?

Логично, что во время пандемии люди начинаются смотреть больше фильмов и читать больше книг, посвященных подобным событиям. И, конечно же, усматривают известные сходства. Иногда после просмотренного или прочитанного шедевра кажется — подождите, но здесь же все описано! И совпадения действительно не редкость.

Один из лидеров по совпадениям по версии пользователей соцсетей — роман Дина Кунца "Глаза тьмы", изданный в 1981 году. Книга содержит упоминание о биологическом оружии под названием "Ухань-400" — многие сочли это пророчеством.

Мы уже объясняли, что существующие научные исследования доказывают — вирус возник естественным путем. А в романе изложены выдуманные события. Однако в первой редакции романа 1981 года о вирусе "Ухань-400" не было и речи — вместо этого вирус назывался "Горький-400" (как и советский город, современный Нижний Новгород), однако в 1989 году автор изменил название города и болезни. Почему? Потому что Холодная война сошла на нет, и нужно было найти нового злодея, объясняет новостное агентство Reuters.

В книге есть и другие несовпадения, бросающиеся в глаза — например, стопроцентная смертность, которая совершенно не отвечает показателям Covid-19. Наиболее высокая смертность от коронавируса — в Италии, около 10%, о чем свидетельствуют данные, опубликованные в газете La Repubblica. А средний показатель смертности в мире — около 4,5%.