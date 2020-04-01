Премьер Литвы: повышенные зарплаты врачам будут выплачены

Парламент Литвы 31 марта не сумел утвердить порядок выплаты надбавок к зарплатам врачей, которые борются с коронавирусом. Президент Гитанас Науседа 1 апреля утром осудил такие действия парламента. Высказался на эту тему и премьер страны Саулюс Сквернялис.

Он в фейсбуке публично обратился к депутатам – как правящим, так и находящимся в оппозиции.

"Отложите личные антипатии, разницу в идеологии, человеческие разногласия. Хотя бы сейчас. Хотя бы в это сложное для всех нас время. Сегодня Литве и ее жителям это нужно меньше всего. Сегодня надо сплотить усилия, совместно работать и принимать решения. Всем вместе. Ради тех, кто Вам доверяет, кто за Вас голосует. Также и ради тех, кто не является вашими поклонниками и не голосует за Вас. Все они - наши люди. Граждане Литвы", – писал премьер-министр.

Он подчеркнул, что надо принимать реальные и ответственные решения, а не популистские.

"Конечно, решения должны быть ответственными и реальными. Они не должны быть популистскими и неподъемными для бюджета. Особенно в тех условиях, при которых мы находимся в ситуации неизвестности, мы не знаем, что будет через неделю-две. Мы не знаем, кому и сколько средств потребуется в ближайшем будущем. Сейчас не время для безграничного широкого жеста и щедрости, который нам не по силам, не по карману", – сказал Сквернялис.

Он еще раз призвал все к единству.

"Я готов говорить и уже говорю со всеми. Перед лицом эпидемии надо проявлять единство. Это обязанность каждого из нас и ответственность. Я призываю понять это и принять необходимые решения. Я знаю, что вы можете это. Давайте так сделаем. Решения – не ругань и обвинения, игры, бессмысленные ссоры - вот что сейчас нужно", – писал он.

Премьер заметил, что во вторник на заседании парламента этот вопрос будет решен.

"В следующий вторник закон о зарплатах врачей должен быть принят в парламенте. От имени правительства могу твердо обещать: надбавки врачам выплатим за весь период карантина, с самого его начала. Можете быть спокойны, вы ничего не лишитесь, за Вашу важную работу с Вами полностью рассчитаются", – сказал премьер.