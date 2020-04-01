По каким причинам в Литве человек не может частным образом провериться на коронавирус?

Даля Пликуне ru.DELFI.lt

Вице-министр здравоохранения Литвы Лина Ярушявичене на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения объяснила, почему жители Литвы не могут частным образом провериться на коронавирус (COVID-19). Есть несколько причин: одна – целесообразное использование реагентов, вторая – невозможность гарантировать стопроцентную безопасность, и, наконец,– философская установка, что доступность услуг здравоохранения не должна зависеть от финансового положения человека.

"По оценке экспертов, те страны, в которых был хорошо развит частный сектор, получили большой удар. Во-первых, вопрос платежеспособности в этой ситуации не должен оцениваться. Тем более что уже принято решение, что все должны получить необходимую неотложную помощь, независимо от уплаты налогов", – сказала Ярушявичене. Статьи по теме: Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 581, Латвия – 446, Эстония – 779 Министр: ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство Она обратила внимание на то, что тестированию придают большое значение. "Мы прекрасно знаем, что сегодня отрицательный ответ может стать положительным. И в таком случае нет стопроцентной безопасности. Надо хорошо отбирать группы, для которых использовать ограниченные ресурсы, они ограничены во всем мире", – подчеркнула вице-министр. Delfi напоминает, что Минздрав, реагируя на ситуацию с распространением коронавируса в Литве уточнил группы людей, которые проходят проверку. Сейчас могу проверять всех, у кого есть симптомы ОРВИ. Кроме того, как было предусмотрено ранее, проверяют специалистов, работающих в сфере здравоохранения.

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