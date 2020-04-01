В Литву возвращается теплая погода

В ближайшие дни в Литве будет довольно прохладно, до 10 градусов тепла. Однако с начала следующей недели ожидается значительное потепление, воздух прогреется больше чем до 15 градусов тепла.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в среду и четверг будет ветрено и дождливо. Температура в среду составит 2–7 градусов тепла.

"2 апреля ожидаются осадки, в основном дождь. Ночью будет 1–5, днем 4–9 градусов тепла", – сказано на сайте meteo.lt.

Синоптик Алвина Гилите сказала, что такая погода продержится до конца недели. Днем будет 4-9 градусов.

Однако, по словам синоптика, потепление ожидается с воскресенья.

"В воскресенье установится зона высокого давления. С с началом следующей недели придет потепление, будет сухо и солнечно. Днем будет до 15 градусов тепла и даже больше", – сказала синоптик.

Правда, по ее словам, надеяться на долгий период тепла не стоит, поскольку в апреле погода бывает переменчивой.

Гилите сказала, что такое тепло - нормальное явление для начала апреля. Иногда в начале этого месяца температура прогревалась и до 20 градусов.

"Тут нет ничего удивительного. В первые дни апреля температура поднималась и до 22-24 градусов. Такое было в 2017 г. А в 1961 г. 7 апреля в Вильнюсе и в Варене было 25 градусов тепла" – напомнила синоптик.