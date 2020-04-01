Enefit начала поставлять электроэнергию бытовым потребителям в Литве

Поскольку Литва в 2021-2023 году планирует окончательную либерализацию рынка поставок электроэнергии, компания Enefit, принадлежащая эстонскому энергохолдингу Eesti energia, в среду начала поставки электроэнергии части жителей Литвы.

"В данный момент у нас 200 договоров с домашними потребителями. Интерес к нашим предложениям большой, мы получили более тысячи запросов. Поэтому план не меняется, до конца года мы надеемся поставлять электроэнергию 10 тыс. домашних потребителей", – сказал BNS глава Enefit Lietuva Витянис Коризна.

"Для первых клиентов, которые заключили договора до 10 марта, началом физической поставки электроэнергии является 1 апреля", – добавил он.

В. Коризна надеется, что карантин не изменит планов сейма по принятию закона о либерализации рынка, и рынок, как и предусматривалось ранее, откроется с 2021 года.

Enefit Lietuva заявила о планах выхода на рынок бытовых потребителей электроэнергии и о развитии "зеленой" энергетики в феврале этого года.

В середине января сейм Литвы взялся за рассмотрение постепенной либерализации рынка поставок электроэнергии и полной его либерализации до 2023 года путем отказал от регулирования розничных цен на электроэнергию для потребителей. Поправки предусматривают поэтапную либерализацию, а потребители должны будут выбирать независимых поставщиков электроэнергии.

Либерализация этого рынка является одним из обязательств Литвы перед Евросоюзом. В Эстонии этот рынок электроэнергии был либерализован в 2013 году, а в Латвии – в 2015 году.