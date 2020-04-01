В Литве действуют новые правила по уборке подъездов многоквартирных домов

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка в среду утром на пресс-конференции в правительстве сказал, что рекомендация о влажной уборке подъездов многоквартирных домов ужесточается.

"Что касается дезинфекции подъездов – изменен строительный технический регламент. В нем указано обязательство предпринять необходимые санитарно-гигиенические меры на время действия карантина в стране или чрезвычайной ситуации.

В обязательном порядке надо соблюдать рекомендации Минздрава – подъезды и другие помещения общего пользования должны подвергаться влажной уборке, поверхности, к которым часто прикасаются, следует дезинфицировать с помощью антисептика, помещения надо проветривать.

В этом вопросе ответственность лежит на муниципалитетах, у нас есть хорошие примеры уборки в многоквартирных домах. И в тех домах, где у жителей установили коронавирус, проводят полную дезинфекцию, в таких работах министерство готово оказать помощь", – сказал Мажейка.

"Такой порядок будет обязательным, особенно в тех случаях, когда в подъезде установлен случай коронавируса. В таких случаях или поставщик услуги, если у него есть возможность, если нет – муниципалитет должен гарантировать должную уборку помещений. Министерство готово присоединиться и выделить средства на покупку средств для дезинфекции", – сказал министр.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе Минздрав распространил рекомендацию, в которой сказано, что подъезды нельзя подметать, в них надо проводить влажную уборку.