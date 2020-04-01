В Юрбаркасе нетрезвый гражданин плевался и кричал, что болен коронавирусом

В Юрбаркасе нетрезвый нарушитель общественного порядка бранился, плевался и пугал полицейских, что он болен коронавирусом.

Полиция сообщила, что 31 марта, в 19.49 ч. поступило сообщение о нарушении общественного порядка в Юрбаркасе, в здании на ул. С.Даряус ир С.Гирено.

По предварительным данным, на месте происшествия мужчина бранился, начал демонстративно кашлять и плеваться в сторону полицейских.

Полицейские задержали нарушителя и поместили его в автомобиль.

Выяснилось, что житель (1980 г.р.) деревни Мозуришкяй (Шакяйский район) был пьян - 1,49 промилле.

Поскольку он заявил, что болен COVID-19, вызвали скорую.

Мужчину задержали. Ведется расследование.