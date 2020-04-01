Президент Литвы: нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе, ситуация там значительно хуже.

"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", – заявил в среду журналистам глава государства у Министерства здравоохранения.

"Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются", – сказал он.

О том, что управление кризисом коронавирусом в Беларуси не является хорошим, во вторник в сейме акцентировал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, он также сказал, что рассматривается возможность ограничить все еще осуществляющиеся рейсы из Минска в Вильнюс.

По словам президента, следует ограничить контакты со страной, не контролирующей ситуацию, если риск действительно ощутим.

"Я считаю, что замечание господина Линкявичюса совершенно своевременное, и если этот риск действительно ощутим, мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия", – утверждает Г. Науседа.

Между Вильнюсом и Минском все еще осуществляются регулярные рейсы авиакомпании "Белавиа".

Беларусь остается единственным государством региона, которое не закрыла свои границы в связи с пандемией коронавируса.

В стране также не отозваны и футбольные матчи Высшей лиги, в отличие от большинства государств мира.

Во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил о первом человеке, скончавшемся в стране, который был заражен коронавирусом.

По официальным данным на понедельник в Беларуси были подтверждены 152 случая заражения вирусом COVID-19.