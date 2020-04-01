Супруги после звонка по номеру горячей линии были запуганы: не знали, стоит ли проходить тестирование

Разговор с волонтером горячей линии (1808) об анализе на коронавирус не на шутку напугал супругов. По их словам, на протяжении всего 24-минутного диалога казалось, что их хотят отговорить от тестирования, в противном случае у них будет немало проблем.

В редакцию Delfi обратилась Эгле (настоящее имя и фамилия редакции известны), которая рассказала, что ее муж занемог и позвонил по номеру 1808. Диалог с волонтером линии поразил супругов.

"У моего мужа начался сильный кашель, поскольку у него легкие - слабое место, мы решили не медлить и записаться на проверку. Мы позвонили по номеру горячей линии, нас очень удивило, что у него спросили, точно ли он хочет сдать анализы, поскольку, если диагноз подтвердится, ему может грозить уголовная ответственность за то, что он, возможно, заразил свою жену", – рассказала Эгле.

По ее словам, муж переспросил, возможно ли это, ведь он не должен был соблюдать режим самоизоляции, поскольку за границу не ездил и вообще, мог подцепить вирус, например, в магазине.

"С его утверждением волонтер согласилась, но сказала, что действуют определенные правила и, к сожалению, если будет подтвержден положительный результат, то даже в таком случае он должен был делать все, чтобы не заразить супругу", – поделилась женщина.

Поскольку супруги все же хотели провериться, они просили назначить им время.

"Нас снова спросили, понимает ли муж, что даже после отрицательного ответа ему придется 14 дней провести в изоляции, т.е. в другой комнате. Ведь в таком случае в дом будут приезжать с проверкой и если, например, найдут его не в отдельной комнате, то ему будет грозить уголовная ответственность. После каждого такого высказывания спрашивали, точно ли он хочет сдать анализы. У нас создалось впечатление, что нас хотят отговорить от тестирования", - сказала Эгле.

Она сказала, что после такой беседы ее муж в какой-то момент даже засомневался, надо ли сдавать анализы, но потом все же здравомыслие восторжествовало.

"Надо признать, что ощущения были странные. Казалось, что этот тест доставляет больше хлопот и неприятностей, чем просто сидение дома в надежде на то, что спокойно переболеешь", – рассказала Эгле.

По ее словам, мужу все же удалось зарегистрироваться на анализ, но надо было подтвердить, что он осознает, на что идет, и что ему может грозить.

"Примерно так - на каждом шагу ждет уголовная ответственность. Такой действует порядок. Мы - образованные люди и понимаем, когда может грозить уголовная ответственность.

Нам сказали, что это новый порядок, весь разговор сводился к следующему: "ты хорошо подумай, хочешь ли ты провериться". Нам это не показалось рациональным, осталось неприятное ощущение. Сейчас мы с мужем общаемся на расстоянии", - продолжила Эгле

По словам представителя Минздрава Виктории Бужите, всех, кто звонит по номеру 1808 консультируют в соответствии с действующим алгоритмом, а диалог записывают.

"Пациентов регистрируют только тогда, если есть хотя бы один симптом. Всем напоминают, что они должны изолироваться. Также всем повторяют правила изоляции, в которых сказано, что за несоблюдение правил их ждет гражданская, административная или уголовная ответственность", – сказала она.