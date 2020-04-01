"На карантине": Коронавирус в Беларуси, первая смерть. Или не первая? Обсуждаем из студии Delfi

31 марта в Витебске в результате пневмонии скончался 75-летний Виктор Дашкевич. Его тест на Covid -19 оказался положительным. Первую смерть от коронавируса подтвердил и президент Лукашенко, назвав жертву эпидемии «бедолагой». Но стала ли эта смерть первой, и вообще насколько можно доверять статистике Минздрава Беларуси?

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что ситуация с коронавирусом в соседней Беларуси вызывает беспокойство.

Министр обратил внимание на речи президента Александра Лукашенко, в которых принижается масштаб кризиса, и сообщается о решении властей не прекращать спортивные мероприятия.

"Сложно оценить, насколько на самом деле эти публичные сообщения или телерепортажи отражают или не отражают реальность, но высказывания белорусского руководителя и снятые изображения, на которых позируют на спортивных мероприятиях, где много людей, и заявляют, что здесь вируса нет, действительно вызывают озабоченность", – заявил А. Верига в среду на пресс-конференции.

Ведущая сегодняшнего выпуска программы "На карантине" Настасья Явмен обсуждает эпидемиологическую ситуацию в Беларуси с популярным белорусским блогером Степаном Светловым и пресс-секретарём Белорусской ассоциации журналистов Борисом Горецким.