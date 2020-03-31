В парламенте Литвы диагностирован еще один случай коронавируса

31 марта парламентскую канцелярию один из работников уведомил о том, что у него диагностировали коронавирус (COVID-19). Это уже второй случай заболевания коронавирусом в парламенте.

Депутат Андрюс Палёнис подтвердил Delfi, что коронавирус диагностировали у его помощника. Сам министр сельского хозяйства сказал, что не контактировал с помощником больше двух недель, поэтому ему, скорее всего, не придется изолироваться.

В последний раз этот человек был на работе 17 и 20 марта. Он работал в I здании парламента, в западной части первого этажа (со стороны реки). Всех, кто работал в этой части парламента, получили личные сообщения. Сейчас собирают подробную информацию о контактах этого человека.

Сегодня эта часть парламента прошла дополнительную дезинфекцию.