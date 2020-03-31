В Каунас прибыл самолет с жителями Литвы из Вьетнама и Таиланда

31 марта в Каунасский аэропорт прилетел самолет авиакомпании Bamboo Airways, на котором в Литву вернулись 111 граждан нашей страны из Вьетнама и Таиланда, сообщил МИД.

"Мы благодарны почетному консулу Литвы во Вьетнаме и коллективу пекинского посольства, которые по большей части и организовали этот рейс. Всего несколько человек, работающие в этом посольстве, связались с сотнями литовцев, которые не могли вернуться домой. Мы благодарим МИДы Вьетнама и Таиланда, представительство ЕС в Ханое, которые позаботились об открытии закрытых аэропортов", – сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Пресс-секретарь министра Раса Якилайтене сказала BNS, что в 16.26 ч. в Кармелаве совершил посадку самолет с 209 пассажирами на борту, из них 111 - граждане Литвы. Большинство иностранцев сегодня на другом самолете вылетит в Берлин. На этом самолете летели также граждане Латвии, Эстонии, Дании, Германии и Польши.

"Этот рейс был организован МИД и почетный консул во Вьетнаме", – сказала Якилайтене.

На оплату рейса МИД просил помощи у ЕС. Это был один из последних рейсов, на котором в Литву доставили ее граждан.