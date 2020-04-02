Доцент ВУ Павел Лавринец: о панике не может быть и речи

"Умом понимаешь, что мир уже никогда не будет прежним, но свыкнуться и сжиться с этим непросто", - говорит заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук Павел Лавринец о захватившей практически весь мир пандемии коронавируса. Тем не менее, Лавринец отмечает, что в университете паники нет, а сам он регулярно выходит гулять с собакой.

Вильнюсский университет закрылся на карантин 13 марта. С этого времени и преподавателям, и студентам приходится налаживать контакт в удаленном режиме. Целый ряд важных мероприятий пришлось отложить и кафедре русской филологии ВУ.

"Сейчас часть коллег переключилась на преподавание и обратную связь в виртуальной среде обучения, часть рассылает задания и получает отчеты электронной почтой", - рассказывает Лавринец.

В интервью Delfi он также рассказал, что в связи карантином в социальных сетях стали на все лады вспоминать и цитировать стихотворение Иосифа Бродского "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку".

"Мне же на ум пришел "Декамерон" Боккаччо, может быть, из-за мрачных новостей из Италии. По сюжету семь дам и три юноши во время чумы во Флоренции уезжают на загородную виллу и десять дней рассказывают друг другу истории, большей частью так или иначе вертящихся вокруг любви, и возвышенной, и на грани пристойности. Поразительная любовь к жизни во всех проявлениях, надо будет перечитать, проверить давнее впечатление", - сказал Лавринец.

– Павел Михайлович, как в условиях карантина работает ваша кафедра? Как вы поддерживаете связь с коллегами и студентами?

- Кафедра русской филологии практически сразу же перестроилась. Цикл открытых лекций Vu.academia.ru-2020 пришлось отложить. Не состоялось празднование 100-летия со дня рождения профессора Эляны Червинскене, она с 1957 года преподавала русскую литературу в университете, восемь лет, в 1984–1992 годах заведовала кафедрой русской литературы. Кафедра собиралась на филологическом факультете открыть выставку и провести вечер, посвященный автору известных работ о творчестве Чехова, Толстого, Достоевского.

Коммуникацию со студентами, например, посредством электронной почты, удалось наладить не сразу: в четверг 12 марта Вильнюсский университет объявил карантин с 13-го числа, у части наших студентов по пятницам занятий в университете нет, выходные люди еще прожили по инерции и не сразу стали реагировать на электронные письма преподавателей и тем более администрации. Администрация рассылает сообщения по университетской почте, а многие студенты ею не пользовались, привыкнув к другим почтовым сервисам. Так или иначе, но за первую неделю карантина работа наладилась.

Университет располагает большим арсеналом средств для дистанционного обучения. Но раньше только некоторые преподаватели кафедры русской филологии использовали отдельные возможности университетской виртуальной среды обучения для заданий студентам, тестов, контрольных. Сам я когда-то выкладывал там материалы для курса "Русское общество и культура". Сейчас часть коллег переключилась на преподавание и обратную связь в виртуальной среде обучения, часть рассылает задания и получает отчеты электронной почтой. Коллега Дагне Бержайте поделилась довольно экзотичным опытом обсуждения с магистрантами текста Лермонтова в видеочате Facebook Messenger с отключенной камерой.

На факультете рабочие группы, комиссии, комитеты проводят свои совещания в видеочатах. Подобные сервисы (Microsoft Teams, Skype, Zoom и прочее) можно было бы использовать для видеолекций и семинаров онлайн. Сам я в некоторых таких собраниях участвовал. Но занятия вести таким образом пока воздерживаюсь, опасаюсь сложностей с единовременным участием всех студентов, с одинаковыми программами на всех устройствах, с достаточно высокой скоростью интернета.

Меняется и формат научных конференций. Раньше бывало, что отдельные доклады читались и обсуждались по видеосвязи, но это было скорее исключение. Профессор Алла Лихачева должна была в конце недели поехать на конференцию в Польшу. Сейчас ждем ее впечатлений от того, как конференция пройдет в дистанционном режиме.

– Как, по вашему мнению, карантин повлияет на учебный процесс и его окончание в этом году, особенно если он затянется до конца весны? Будут ли проводиться экзамены? Как на происходящее реагирует руководство университета, нет ли паники?

- Текущие занятия приходится приспосабливать к ситуации, например, проводить устные опросы или аудиторные контрольные вопросы. По себе и отзывам коллег сужу, что времени на поиск и подготовку материалов уходит гораздо больше. Нагрузка у студентов тоже выросла: понятно, что в аудитории можно было как-то отсидеться, если преподаватель не теребит, за спинами активных однокурсников. А сейчас приходится читать, смотреть, слушать, чтобы отписаться в опросах и прочих заданиях. Пасхальные каникулы до 13 апреля дадут им передышку.

О панике не может быть и речи. Администрация ведет себя адекватно и доброжелательно: преподаватели и студенты электронной почтой, объявлениями на сайтах университета, в социальных сетях оповещаются об изменениях в режиме работы, консультируются по возможностям дистанционного обучения. Возможно, весенняя сессия будет проводиться иначе, если окажутся невозможными экзамены в аудиториях.

Очень помогают своими рекомендациями и видеоинструкциями специалисты по программному оборудованию виртуальной среды обучения.

– На днях появилось сообщение, что библиотека Вильнюсского университета, которая в этом году отмечает свое 450-летие, представила в цифровом формате 8000 различных документов, рукописей, фотографий. Что бы выделили из этого огромного числа экспонатов?

Библиотека ВУ одна из первых в стране стала внедрять цифровые технологии, переводить каталоги в новые форматы, оцифровывать старинные документы. Многие инкунабулы, то есть редчайшие книги первых пятидесяти лет книгопечатания, документы по истории Великого княжества Литовского, литовской словесности уже были оцифрованы. Но сейчас и прежние, и новые объекты цифровой коллекции представлены на новой, более совершенной, современной и удобной платформе, с различными возможностями поиска в этом море – по темам, именам, местностям, языку.

Среди документов рукописного отдела библиотеки автограф Адама Мицкевича кажется в порядке вещей. Но встречаются удивительные и, может быть, неожиданные, например, универсал Мазепы или письмо Державина. Множество рукописных документов, связанных с отпрысками знатных вельможных родов. Можно полюбопытствовать, каким соглашением между архимандритом Свято-Духова монастыря Иоилем и графом Габриэлем Огинским в 1824 году были определены границы владения монастыря в Евье (ныне Вевис). Интересно разглядывать старинные географические атласы, карты, планы городов.

Довольно много графических листов Литвы и практически всей Европы, начиная с XV века. Среди них назидательные аллегорические и религиозные голландские и германские гравюры XVII века, 165 портретов Радзивиллов, созданных в XVIII веке. Среди фотографий – десятки снимков Вильнюса, сделанные в 1870–1880-х годах Юзефом Чеховичем, самым известным вильнюсским фотографом XIX века.

– Помогут ли оцифрованные материалы продолжать работу над курсовыми и дипломными работами студентам? Какие онлайнловые ресурсы для любителей русской словесности вы бы порекомендовали?

- Коллеги полонисты уже писали исследования на материале рукописных судебных книг XVI–XVII веков. Письмо Константина Батюшкова 1807 года уже давно было опубликовано, позднее к его оригиналу обращались исследователи творчества поэта: в письмо включено стихотворение, и когда дело доходит до критической публикации текста, важно сличить выверить все известные редакции до каждой запятой. Сейчас некоторые исследования благодаря этой и другим таким коллекциям проводить удобнее.

Для студенческих курсовых и студенческих работ, разумеется, полезны разнообразные цифровые библиотеки художественной и научной литературы, электронные версии академических и литературных журналов. Для чтения и работы по-прежнему незаменимы словари, справочники, тексты Фундаментальной электронной библиотеки "Русская литература и фольклор" (http://feb-web.ru/) и Русская виртуальная библиотека (https://rvb.ru/) с очень высокой, академического уровня культурой подачи текстов. Классика литературоведения и языкознания XX века и современные исследования обильно представлены на Русском филологическом портале (http://philology.ru/).

Идея сайта "Постнаука" (https://postnauka.ru/) – ученые рассказывают о фундаментальной науке: хорошие специалисты, известные ученые в коротких, на 15-20 минут, видеолекциях внятно и кратко излагают современные концепции, в частности, по теории литературы и лингвистики. Для занятий русской литературы очень полезны статьи и подкасты образовательного проекта "Полка" (https://polka.academy/), русская литература, вообще история культуры в статьях, видео- и аудиолекциях, фотогалереях сайта "Арзамас"(https://arzamas.academy/). Коллеги подсказали, что полезные сюжеты по русской словесности можно найти в архиве лекций проекта Academia телеканала "Культура". Качественных видеолекций, подкастов, текстовых материалов огромное количество – и единичных, и целыми курсами лекций, как сказала профессор Галина Михайлова, читай, слушай, смотри – не хочу, главное отобрать.

– Если вспомнить написанные на тему эпидемий произведения, то сразу, пожалуй, на ум приходит "Пир во время чумы" А.Пушкина. Во Франции, кстати, в последние недели резко выросли продажи "Чумы" А.Камю. Какие еще произведения стоит вспомнить?

- "Пир во время чумы" и другие "маленькие трагедии", "Повести Белкина", три десятка стихотворений Пушкин написал, когда из-за холерного карантина застрял на три месяца в Болдино. Это хороший пример поведения в карантине. Вот когда он по дороге в Москву наткнулся на заставу мужиков с дубинами, которым велели никого не пускать, а он дал им рубль и проехал – это плохой пример.

Камю вспомнили и в Литве – оказывается, кое-кто из знакомых перечитывает, в социальных сетях начали упоминать. В социальных сетях стали на все лады вспоминать и цитировать стихотворение И.Бродского "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку". Коллега Валентина Станкявичюте напомнила о пьесе Карела Чапека "Белая болезнь", где сюжет разворачивается вокруг пандемии неизвестной и тяжелой болезни.

Мне же на ум пришел "Декамерон" Боккаччо, может быть из-за мрачных новостей из Италии. По сюжету семь дам и три юноши во время чумы во Флоренции уезжают на загородную виллу и десять дней рассказывают друг другу истории, большей частью так или иначе вертящихся вокруг любви, и возвышенной, и на грани пристойности. Поразительная любовь к жизни во всех проявлениях, надо будет перечитать, проверить давнее впечатление.

– Вильнюс страдает от эпидемии не впервые, в прошлом "зараза, гостья наша", выражаясь словами Пушкина, часто заглядывала в наш город. В подземельях храма Святого духа до сих пор хранятся останки жертв чумы и холеры. Как Вильнюс раньше боролся с эпидемиями? Что бы вы порекомендовали почитать на эту тему?

- В стародавние времена эпидемии чумы, холеры, вспышки оспы, тифа, дизентерии неизбежно возникали с войнами и следовавшим за ними голодом, когда люди становились особенно неразборчивы в пище. За больными ухаживали и хоронили умерших обычно монахи. Действенных способов борьбы с напастью просто не было: молитвы, заговоры, амулеты, окуривание улиц и домов для очищения воздуха не помогали.

Единственное здравое средство было отмечать дома зараженных крестами, с понятной целью: не заходи в этот дом, не совершай ошибки. Чума приходила с ужасающей регулярностью – в 1440, 1451, 1465, 1506 и так далее. А.Р.Чаплинскас в книге "Vilniaus istorija. Legendos ir tikrovė" писал, что при моровом поветрии в 1571 году погибло 25 тысяч горожан, в 1710 – 1711 годах – свыше 33 тысяч.

В новые времена, например, в 1831 году эпидемия холеры свирепствовала с апреля до декабря. Тогда помощь больным оказывал особый комитет во главе с известным врачом и биологом профессором Анджеем Снядецким. Потом в 1848 году холера с апреля до ноября поразила свыше двух тысяч виленчан, из них почти четверть умерла. Отрывочные сведения на тему эпидемий в Вильнюсе можно найти в сочинениях польских историков и краеведов XIX века, есть специальные исследования литовских историков и историков медицины наших дней.

– Чем вы лично занимались эти две недели? Следите ли за тем, что происходит в мире и как реагируете на происходящее вы и ваша семья?

- Третью неделю выхожу из дому раз в день – прогуляться с собакой в ближайшем лесочке. Много времени уходит на работу со студентами и заочную коммуникацию с коллегами. День-полтора ушел на вычитку макета статьи в готовящийся сборник научных статей. Жалею, что вовремя не успел просмотреть нужные для другой статьи материалы в виленской газете "Русское слово" за 1939 год. Газета, к сожалению, не оцифрована, как и многие другие периодические издания межвоенного периода на русском языке. Единственный известный мне комплект – в Библиотеке Врублевских Академии наук Литвы, а она на карантине.

Урывками возвращаюсь к чтению готовящегося к печати сборника статей Дмитрия Философова, опубликованных в эмигрантских газетах в Польше: коллега из Ольштына попросила отрецензировать для издательства.

Жена работает в редакции газеты "Экспресс-неделя" удаленно, выходит чаще – и с собакой погулять, и раз в неделю в магазин, родителям продукты подвезти. Взрослые дети давно живут отдельно и тоже работают удаленно. За событиями в Литве и мире невозможно не следить. Умом понимаешь, что мир уже никогда не будет прежним, но свыкнуться и сжиться с этим непросто.