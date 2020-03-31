Министр финансов: "коронавирусные" облигации увеличат долг Литвы

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока скептически относятся к предлагаемой некоторыми государствами еврозоны идее совместных заимствования посредством выпуска так называемых "коронавирусных" облигаций. По словам министра, это увеличит долг Литвы, а средства достанутся южным государствам Евросоюза (ЕС), у которых большие задолженности.

В Комитете по бюджету и финансам сейма Литвы во вторник В. Шапока сказал, что возможность выпуска "коронавирусных" облигаций обсуждалась на состоявшейся на прошлой неделе видеоконференции Еврогруппы, однако особой поддержки не получила.

"Даже ответственный за экономику еврокомиссар подчеркнул, что это бесперспективный путь и никогда не будет достигнута договорённость по таким облигациям в силу очень простой причины - в таком случае (...) совместных заимствований этот долг будет распределён между странами. Что это будет значить для Литвы - наш долг возрастёт, однако средства уйдут тем странам, у которых сейчас большие долги", - сказал В. Шапока.

Он подчеркнул, что с таким предложением категорически не согласна Германия и некоторые другие страны еврозоны.

"Мы стоим на позиции, что сначала нужно включить те механизмы, по которым сомнений нет, а разные экзотические варианты рассматривать на более позднем этапе, если в этом будет необходимость", - сказал министр.

Идею совместных заимствований в еврозоне одобряет президент Гитанас Науседа, который считает, что это улучшит финансовую интеграцию в еврозоне, а также повысит возможности больше заимствовать и соответственно финансировать необходимые программы внутри страны.

Франция, Испания и Италия давно призывают выпустить общие облигации, что по сути стало бы совместным заимствованием 19-и стан-членов еврозоны. Однако северные страны, прежде всего, Германия и Нидерланды, не спешат и считают, что пока достаточно большого пакета заимствований, о котором объявил Европейский Центробанк, и национальных расходов.