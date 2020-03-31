Пик распространения коронавируса в Литве ожидается в конце апреля - начале мая

Как показывают различные модели, пика распространения коронавируса в Литве стоит ожидать в середине апреля или в начале мая, говорит главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

"Некоторые учёные говорят, что у нас будет довольно интенсивное распространение в ближайшие две недели, другие модели показывают, что мы достигнем пика на десятой неделе эпидемии, если считать от первого установленного случая, то это может быть конец апреля - начало мая", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции.