В литовской гостинице бесчинствуют закрытые на время изоляции жители

Вернувшиеся из-за границы и находящиеся в изоляции в помещениях муниципалитета лица наводят ужас не только на владельцев помещений, но и на других, находящихся на карантине людей. В минувшую пятницу и в выходные полиция Укмергского округа несколько раз ездила в гостевой дом Gerungė (Молетский район), чтобы усмирить находящихся в изоляции жителей. Мужчины не только потребляли алкоголь, шумели, нарушали правила самоизоляции и даже портили чужое имущество. Владельцы гостиницы не знают, что предпринять и ждут, когда все это закончится.

Директор гостиницы Gerungė Диана Витене сказала, что первые 4 человека на днях уже покинут гостиницу, они никаких хлопот не доставляли. По ее словам, эти люди вели себя примерно. Она заметила, что ситуация изменилась, когда появились последние 6 человек из Норвегии.

"Они приехали в четверг ночью и сразу стали буянить. Когда мы подписали договор с муниципалитетом, мы говорили о том, что наших работников нет, поэтому мы не можем гарантировать порядок. Муниципалитет нанял охрану, мы стараемся не вмешиваться.

Нам о ситуации сообщил курьер, рассказав, что в гостинице шумно. Мы связались с представителем муниципалитета, я поехала туда сама и вызвала полицию. Выяснилось, что шумели двое из шести, молодых людей. Полиция их успокоила, но ненадолго", – сказала директор.

По ее словам, на следующий день, когда она с мужем вышла погулять, увидела молодого человека, который шел через мост к гостинице - это был один из изолированных мужчин. Витене заметила, что он шел за алкоголем. Женщина сняла это на видео и передала информацию в полицию.

"Нам сообщили, что один из изолированных людей, хочет жить отдельно, муж поехал в гостиницу и нашел в гостинице посторонних, которые забрались по веревке через балкон. Там были не только жители гостиницы, но и люди с улицы. Пришлось снова вызывать полицию", – вспоминает женщина.

Витяне заметила, что, по ее данным, полиция уже сделала предупреждение людям, которые устраивают шум. Она рассказала, что в последний раз ей сообщили, что одна из комнат сильно пострадала.

"Жители рассказали, что из гостиницы доносятся разные звуки. Мы в комнаты еще не заходили, ждали, когда люди уедут, поскольку они не соблюдают правила, ходят по коридорам, балконам, а ведь мы не знаем, здоровы ли они. Мы вызывали полицию, полицейские видели, что стены повреждены.

Другие жители сказали нам, что кровати также поломаны, полиция, видно, этого не видела. Когда люди съедут, мы узнаем, как обстоят дела на самом деле", – сказала директор.

Она сказала, что просила отделить скандалистов или выселить их, но тщетно. По ее словам, сейчас гостиницу охраняют круглосуточно - то полиция, то охрана.

"Эти люди приехали в четверг из Норвегии и проведут здесь две недели. Один из них звонил всем, кому мог, уверял, что может жить у себя дома, но нас об его отъезде не информировали, значит, его еще не проверили. Я думаю, ущерб погасит муниципалитет, мы подписали с ними договор. Муниципалитет платит за проживание этих людей. В последние дни стало немного спокойнее", – сказала женщина.

Однако 28 марта в 10 ч снова сообщалось, что из гостиницы Gerugnė выходил человек, который должен находиться в самоизоляции. Полиция нашла его у гостиницы. Молодой человек не отрицал, что нарушил правила и ходил в магазин за алкоголем. Полиция напомнила ему правила изоляции, согласно которым он не может покидать место изоляции. Информация передана НЦОЗ.

Ситуация в гостинице Gerugnė была неспокойной и 29 марта. Владелица гостиницы сказала, что располагает информацией о том, что постояльцы повредили стены и мебель в номере. Полиция констатировала факт намеренной порчи чужого имущества - была повреждена стена из гипсокартона. Нанесенный ущерб уточняется. Начато расследование.