Министр: на покрытие убытков от вируса в секторе культуры будет выделено 4,5 млн евро

На покрытие убытков от коронавируса в секторе культуры правительство выделит 4,5 млн евро, говорит министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас.

По его словам, около 2 млн евро планируется выделить на компенсацию за творческие простои деятелям искусства - эти деньги дополнительно предназначены для лиц, у которых есть статус создателей искусства.

Ещё около 1,2 млн евро намечается выделить неправительственному сектору культуры, чтобы смягчить "очень болезненные последствия карантина". Эта помощь будет предназначаться для дистанционных услуг в сфере культуры, то есть для услуг, доступных по интернету.

По словам М. Кветкаускаса, из средств Фонда поддержки культуры намечается выделить 600 тыс. евро на индивидуальные стипендии деятелям культуры и искусства, эти стипендии в размере 600 евро предполагается выделять им в течение трёх месяцев.

Такие стипендии, говорит министр, можно выделить более чем 300 человек.