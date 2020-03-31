Верига: человек считается здоровым после 37 дней с начала заболевания

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига во вторник обещает упростить алгоритм выяснения, когда наступает выздоровление заболевшего коронавирусом человека.

"Сегодня будет подписан алгоритм, его можно будет широко применять, он учитывает практику других стран", – сказал министр.

По его словам, одна из возможностей - считать человека здоровым через 37 дней после постановки диагноза, если у него нет никаких симптомов, в таком случае не надо делать тестирование.

"Даже если тест не выполнен, на 37 день человека можно считать здоровым, когда у него нет никаких симптомов. Это довольно длительный срок", – сказал Верига.

По словам министра, приоритет тестирования на стороне возможно заболевших людей.

"Приоритет у тех, кого надо обследовать, поставить диагноз", – заметил Верига. Сейчас, чтобы подтвердить факт выздоровления у пациентов дважды берут образцы на анализ.

В Литве от коронавируса выздоровели 7 человек. Всего зарегистрировано 533 случая COVID-19 и 7 смертей.