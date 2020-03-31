Карбаускис: чем больше потратим денег сейчас, тем меньше будет кризис

BNS ru.DELFI.lt

Лидер правящих "аграриев" Литвы Рамунас Карбаускис утверждает, что органы власти и бизнес должны поощрять расходами потребление, чтобы сократить экономический спад из-за карантина.

"Сейчас ни сейм, ни бизнес не должны экономить. Чем больше мы сейчас потратим денег, тем меньший кризис у нас будет", – заявил Р. Карбаускис журналистам во вторник у сейма. "Самое важное – чтобы потребление не сокращалось. Консерваторы в 2008–2009 годах совершили эту ошибку. Если мы сделаем это еще раз, то точно будут тяжелые последствия", – добавил он. Так староста фракции "аграриев" реагировал на предложение отказаться от расходов на репрезентативную и парламентскую деятельность, выдвинутое лидером оппозиции, консерватором Габриэлюсом Ландсбергисом и его реплику о том, что в кризис, возможно, придется сократить зарплаты членам сейма. С 16 марта в Литве объявлен всеобщий карантин, закрыты кафе, бары, спортклубы, салоны красоты, музеи, театры, отозваны все мероприятия, спортивные соревнования. О сильно сократившихся доходах в связи с отзывом рекламы сообщили руководители СМИ. После закрытия госграниц без работы остались туристический сектор и задействованные в перевозках людей.

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