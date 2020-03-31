Паланга, Бирштонас и Друскининкай запретят предоставление услуг проживания, Неринга - нет

Три литовских курорта – Паланга, Бирштонас и Друскининкай – решили ограничить предоставление услуг проживания во время карантина, чтобы защитить жителей от распространения коронавируса.

Мэрия Неринги предоставила поставщикам услуги самим решать, как поступить.

Палангский муниципалитет ограничил предоставление таких услуг на прошлой неделе, чтобы снизить поток людей на курорт.

"Основная цель – превентивная защита наших жителей, чтобы было как можно меньше контактов, миграции в наш город. Чтобы снизить возможность заражения жителей нашего города", – сказала директор администрации Палангского муниципалитета Аквиле Килиёнене.

До вечера 29 марта гостиницы должны были отозвать все резервации.

По словам Килиёнене, гостиницы могут предоставлять свои помещения для самоизоляции людей.

Мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене сказала, что когда увидели количество людей в общественных местах курорта, было решено ограничить предоставление услуг проживания.

"Мы видим, что творится в выходные, что люди не соблюдают указания, поэтому сегодня подготовили приказ о запрете на предоставление услуг проживания", – сказала она.

Друскининкайская мэрия сообщает, что такой запрет у них вступает в силу с 31 марта.

"Запрещено принимать новых клиентов, все остальные сегодня должны съехать", – пишет муниципалитет.

"Мы пока решили не готовить такой приказ, оставим все, как есть. Мы видим, что к нам в основном едут те люди, у которых здесь есть недвижимость или их друзья, на них ограничения не распространяются", – сказала представитель муниципалитета Неринги Сандра Вайшвилайте.