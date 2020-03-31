Полиция информировала, что 30 марта в 18.30 ч., выяснилось, что в период со 2 февраля по 30 марта в Каунасе, на ул. Ашигалё, со стоянки был угнан автомобиль Porsche Cayenne Diesel.
Нанесен ущерб на сумму 45 000 евро.
Каунасская полиция выясняет, кто угнал Porsche Cayenne Diesel. По предварительным данным, владельцу нанесен ущерб на сумму 45 000 евро.
Полиция информировала, что 30 марта в 18.30 ч., выяснилось, что в период со 2 февраля по 30 марта в Каунасе, на ул. Ашигалё, со стоянки был угнан автомобиль Porsche Cayenne Diesel.
Нанесен ущерб на сумму 45 000 евро.