Энтузиасты в Литве планируют производство аппаратов ИВЛ

Во всем мире ощущается нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пульмонолог Лина Янкаускайте сказала, что пока нет специфического противовирусного лечения, есть острая необходимость в поддерживающей терапии. Тут на помощь пришли смышленые литовцы: они придумали, как можно за короткий срок произвести большое количество аппаратов ИВЛ, которые намерены подарить больницам.

Герардас Соколовас - один из таких людей, которые понимают всю серьезность новой болезни и нашли способ проектирования несложного аппарата ИВЛ.

Молодой человек сказал, что искал возможность проектирования несложного аппарата ИВЛ с важнейшими функциями, но без электрического механизма, который работает за счет сжатого воздуха.

На помощь Соколовасу пришел создатель 3D-станков Tausan Robotics Андрюс Лидейкис. Вместе с группой студентов он пересмотрел, кто в мире производит похожие простые мобильные аппараты.

"Мы нашли несколько компаний. Связались с ними. Одни сказали, что ничем делиться не будут, поскольку это запатентованная технология. А японцы поделились с нами своими деталями и схемой. По их схемам мы производим дополнительные детали и хотим сделать действующий прототип", – сказал Лидейкис.

По его словам, процесс может затянуться, поскольку все части надо распечатать, корректировать, потом снова печатать.

"Наши аппараты могут использоваться, если не хватит электрических. Конечно, по своей функциональности они уступают дорогой технике, но в экстремальных условиях - луче чем ничего", – сказал Соколовас.

Лидейкис заметил, что такие аппараты могут помочь пациентам дождаться необходимой помощи. Команда даже не думает о торговле: по их сливам, прибор нужен для оказания помощи в экстремальной ситуации. Чертежами они планируют поделиться со всеми, кто в этом нуждается.

С этой идеей ознакомилась и пульмонолог Янкаускайте: "Сейчас очень важно междисциплинарное сотрудничество, поэтому радует, что как люди, работающие в сфере инноваций, так и врачи совместно работают, чтобы воздействовать на COVID-19. Думаю, это даст хороший результат".

На вопрос, можно ли будет эти аппараты использовать в больницах, врач сказала, что немало времени займет сертификация аппарата. Она рассказала, чего еще не хватает врачам.

"Защитных средств, антисептиков, а также, если тяжелых случаев станет больше, будет нехватка аппаратов ИВЛ", – сказала врач. Она заметила, что врачам не хватает и положительной поддержки.