Эпидемиолог: 27 случаев коронавируса в Литве – тяжелые

В Литве на данный момент 27 случаев коронавируса - тяжелые, а пик заболеваемости еще не достигнут, сказала LRT главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.

"Ситуация в Литве меняется каждый день, количество заболевших все еще растет, и, реально, оно будет расти еще несколько недель. (...) Другой момент, о котором надо говорить - у нас госпитализированы 25% заболевших, 27 случаев - тяжелые. Это данные, которые соответствуют и данным в других странах. Однако беспокоит большое количество заболевших врачей, много врачей изолировано", – сказала Ашоклене.

По данным на вечер 30 марта, в Литве подтвержден 491 случай COVID-19, 7 человек выздоровели, 7 – скончались.

В Литве коронавирус установили у 61 медика, сообщил Минздрав.

Как сказала LRT Ашоклене, сейчас под наблюдением находится много людей, у которых проявились симптомы, а прогнозы показывают, что апрель будет тяжелым месяцем.

"Прогнозы неутешительные, они показывают, что пик может быть на 10 неделе, это конец апреля, начало мая. Очень возможно, что апрель будет тяжелым месяцем", – сказала медик.