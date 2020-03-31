Тепло уходит - в Литве прогнозируют снег и гололед

В ночь на вторник в Литве было облачно, местами на западе прошел небольшой снег. Прогнозируют гололед. Будет дуть слабый северный ветер. Температура ночью опускалась до 3-8 градусов мороза.

Днем будет ясно, поэтому можно порадоваться солнцу. Осадков не прогнозируют. Несмотря на солнечную погоду, будет прохладно. Во второй половине дня будет 3-7, а в Утенском округе всего 2 градуса тепла.

1 апреля погода лучше не будет. Придет сырая погода. Небо будет пасмурным. Ночью и днем прогнозируют смешанные осадки. В основном это будет снег, мокрый снег, местами дождь. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер - 15-20 м/с. До полуночи температура опустится до 0-5 градусов мороза. Во второй половине ночи станет теплее. Днем будет 2-7 градусов тепла.

В четверг также будет сыро. Во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. Ветер немного успокоится. Ночью от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем будет 4-9 градусов тепла.

К выходным немного потеплеет, однако по-прежнему ожидаются дожди.