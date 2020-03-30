Работница парламента, у которой диагностировали коронавирус, отказывается назвать контакты и маршруты

В Литве зафиксирован беспрецедентный скандал. Несмотря на то, что в законах ясно сказано, что больные инфекционными заболеваниями обязаны представить информацию о своих контактах и маршрутах, заболевшая коронавирусом работница парламентской канцелярии отказывается предоставить эту информацию.

Помощница трех депутатов-"крестьян" – Дайнюса Гайжаускаса, Кястутиса Мажейки и Валериюса Симуликаса - отказалась общаться с эпидемиологами Национального центра общественного здравоохранения, которые хотели получить информацию о ее контактах и маршрутах.

Более того, Delfi получил информацию о том, что женщина лгала НЦОЗ о графике работы в парламенте.

"Это лицо отказалось предоставлять данные о контактных лицах и выключило телефон, связаться с ним не получается. Если связи не будет, то придется передать информацию правоохране", - сказала Delfi представитель Вильнюсского отделения НЦОЗ Йоланта Черешкене.

Коронавирус у работницы сейма установили 25 марта.

В тот день депутаты парламента получили уведомление такого содержания: "У одного работника канцелярии был установлен COVID-19, 5 человек, которые с ним напрямую контактировали, просят самоизоливаться и следить за своим состоянием. Больной работал в III здании на 5 этаже 12, 13, 16 и 17 марта до обеда. Помещение дезинфицируют".

25 марта стало известно, что заболела помощница двух депутатов и министра охраны окружающей среды Мажейки. Эту информацию подтеврдили сами депутаты.

На 5 этаже располагаются кабинеты еще как минимум 10 депутатов и их помощники. Один из них - Витаутас Бакас - сказал, что никакой информации о самоизоляции не получал, только общее электронное письмо. На пятом этаже находится и ресторан. Один депутат сказал Delfi, что видел заболевшую женщину в парламентском ресторане.

Черешкене сказала, что женщина информировала НЦОЗ, что заболела 19 марта 2020 г, а на работе в последний раз была 13 марта, поэтому ее коллегам изолироваться не надо (напомним, что в письме указывалось, что женщина была на работе 12, 13, 16 и 17 марта).

По данным Delfi, до 9 марта женщина была в отпуске, по предварительным данным, она ездила в Великобританию. Карантин после возвращения она не соблюдала, сразу же пришла на работу.

30 марта журналисту Delfi удалось дозвониться женщине, но она выключила телефон, узнав, что звонят журналисты. И прислала смс-сообщение с просьбой больше ей не звонить.

Депутаты Симуликас и Гайжаускас сейчас находятся в самоизоляции. Правда, ее соблюдает только Симуликас. Он заверил журналистов, что находится дома и не сможет участвовать в заседании 31 марта.

Гайжаускас 30 марта участвовал в заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне. Он - председатель комитета.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подписал приказ, в соответствии с которым, лица, имевшие контакт с зараженным человеком, должны провести в изоляции 14 дней.

Симуликас считает, что должен находиться в изоляции с 19 марта, со дня последнего контакта с больной.

Гайжаускас сказал Delfi, что последний контакт с помощницей у него был 17 марта. Но даже в этом случае, срок изоляции истекает 1 апреля. Между тем депутат 20 марта участвовал в волонтерской акции в Мариямполе, раздавал антисептик. Фактически он нарушил правила самоизоляции.

За это грозит административная и даже уголовная ответственность.

От уголовной ответственности его защищает депутатская неприкосновенность. В административном порядке его должен наказать Мариямпольский комиссариат полиции, на территории которого он нарушил правила. Доказательства нарушения есть на странице депутата в фейсбуке.