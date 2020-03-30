Во время карантина – особые льготы для водителей: полиция не будет наказывать даже за просроченное удостоверение

Министерство внутренних дел Литвы приняло решение, которое позволит не наказывать водителей, которые не поменяли шипованную резину на летнюю во время карантина.

Также приняты исключение в связи с просроченными водительскими удостоверениями, сказала BNS министр внутренних дел Рита Тамашунене.

"Мы приняли решение не наказывать водителей, которые не поменяли шипованную резину на летнюю из-за карантина, дается разумный срок на ее смену. И еще, это касается просроченных водительских удостоверений: если у пожилого человек нет компьютера, его тоже никто не будет штрафовать", – сказала министр.

По словам Тамашунене, министерство также разрешило временно забирать документ не самому человеку, а его членам семьи - не нужно даже письменной доверенности.

"Мы приняли внутренние решения, что паспорт, карту идентификации личности могут забрать близкие и члены семьи, чтобы пожилые люди, которым надо было поменять документ, не ходили в миграционное отделение, чтобы было меньше контактов, это могут сделать молодые люди, у которых есть маска, они быстрее выполнят такую процедуру", – сказала она.

Тамашунене подтвердила, что министерство предлагает правительству полностью отказаться от доставки граждан в Литву на паромах и на самолетах. Сообщивший об этом ранее премьер Саулюс Сквернялис сказал, что желающим вернуться домой дали достаточно времени, но не исключил, что могут быть индивидуальные исключения.

Тамашунене заметила, что решение о паромах было принято с учетом информации полиции о том, что в минувшие выходные в Клайпеду прибыли 7 паромов, в основном с легковыми автомобилями и пассажирами.

В Литве 16 марта был введен карантин, закрыты границы, разрешалось приезжать только гражданам Литвы и уезжать иностранцам.