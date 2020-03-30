Вопрос о том, когда остановится движение пассажиров с паромов, стал одним из самых животрепещущих для клайпедчан и городских властей. Жители опасаются, что приезжие могут разнести коронавирус и будут пренебрегать требованием об обязательной самоизоляции в течение 14 дней с момента приезда. В то же время мэр Витаутас Грубляускас и директор горадминистрации Гинтарас Нянишкис неоднократно указывали на то, что самоуправление нуждается в дополнительной поддержке и повышенном внимании со стороны центральных властей, поскольку ресурсы Клайпеды «могут быстро иссякнуть», если понадобится одномоментно изолировать сотни людей.

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После того, как Минздрав изменил решение об обязательной самоизоляции, вновь позволив прибывшим отсидеть положенные 14 дней дома, а не в специальных помещениях, которые должны были обеспечить самоуправления, мэры вздохнули с облегчением, однако вопрос о том, когда остановится поток паромов, остался актуален.

В понедельник, 30 марта, в Клайпеду прибыл замминистра здравоохранения Альгирдас Шешельгис. На вопрос о том, установлена ли какая-то граница и есть ли четкая дата остановки движения паромов, чиновник дал понять, что рейсы продолжатся до тех пор, пока будут желающие вернуться.

«Все граждане Литвы, которые хотят вернуться домой, будут приняты», - сказал Альгирдас Шешельгис на пресс-конференции.

Позже премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что движение воздушного транспорта и паромов все же будет остановлено. Планируется, что последний самолет приземлиться в Вильнюсе 3 апреля. Когда прекратится движение паромов пока неизвестно.

Говоря о ресурсах города-порта, необходимо подчеркнуть, что накануне главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сообщил общественности: в больнице находится 41 пациент, у которых обнаружен Covid-19, трое из них лежат в реанимации. Тем не менее, по словам Янушониса, это не связано с тем, что у них коронавирус. Примечательно, что 15 из 33 пациентов – это медики, заразившиеся в больнице, но не от пациентов. Их состояние оценивается как стабильное – болезнь протекает в легкой форме.

Также он сообщил, что 11 инфицированных отпущены из больницы и лечатся дома. В скором времени они должны выздороветь, говорит главврач.

Ключевая проблема заключается в том, что в ближайшее время в больнице будет негде госпитализировать больных с коронавирусом, поэтому нужно расширять первичные зоны размещения. Об этом опять же заявил Винсас Янушонис. В связи с этим городские власти планируют выделить под нужды потенциальных зараженных отдельный корпус в Клайпедской республиканской больнице.