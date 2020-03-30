Жители Литвы еще могут вернуться в страну на паромах, но время иссякает

Почти ежедневно в приморскую Клайпеду прибывают паромы из Германии и Швеции по линиям Киль – Клайпеда, Карлсхамн – Клайпеда и Треллеборг – Клайпеда, которые осуществляют компании DFDS и TT-Line. Поток возвращенцев исчисляется сотнями. В связи с этим жители города-порта опасаются, что город может стать очагом нового заболевания, так как ресурсы самоуправления не безграничны.

Вопрос о том, когда остановится движение пассажиров с паромов, стал одним из самых животрепещущих для клайпедчан и городских властей. Жители опасаются, что приезжие могут разнести коронавирус и будут пренебрегать требованием об обязательной самоизоляции в течение 14 дней с момента приезда. В то же время мэр Витаутас Грубляускас и директор горадминистрации Гинтарас Нянишкис неоднократно указывали на то, что самоуправление нуждается в дополнительной поддержке и повышенном внимании со стороны центральных властей, поскольку ресурсы Клайпеды «могут быстро иссякнуть», если понадобится одномоментно изолировать сотни людей.

После того, как Минздрав изменил решение об обязательной самоизоляции, вновь позволив прибывшим отсидеть положенные 14 дней дома, а не в специальных помещениях, которые должны были обеспечить самоуправления, мэры вздохнули с облегчением, однако вопрос о том, когда остановится поток паромов, остался актуален.

В понедельник, 30 марта, в Клайпеду прибыл замминистра здравоохранения Альгирдас Шешельгис. На вопрос о том, установлена ли какая-то граница и есть ли четкая дата остановки движения паромов, чиновник дал понять, что рейсы продолжатся до тех пор, пока будут желающие вернуться.

«Все граждане Литвы, которые хотят вернуться домой, будут приняты», - сказал Альгирдас Шешельгис на пресс-конференции.

Позже премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что движение воздушного транспорта и паромов все же будет остановлено. Планируется, что последний самолет приземлиться в Вильнюсе 3 апреля. Когда прекратится движение паромов пока неизвестно.

Говоря о ресурсах города-порта, необходимо подчеркнуть, что накануне главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сообщил общественности: в больнице находится 41 пациент, у которых обнаружен Covid-19, трое из них лежат в реанимации. Тем не менее, по словам Янушониса, это не связано с тем, что у них коронавирус. Примечательно, что 15 из 33 пациентов – это медики, заразившиеся в больнице, но не от пациентов. Их состояние оценивается как стабильное – болезнь протекает в легкой форме.

Также он сообщил, что 11 инфицированных отпущены из больницы и лечатся дома. В скором времени они должны выздороветь, говорит главврач.

Ключевая проблема заключается в том, что в ближайшее время в больнице будет негде госпитализировать больных с коронавирусом, поэтому нужно расширять первичные зоны размещения. Об этом опять же заявил Винсас Янушонис. В связи с этим городские власти планируют выделить под нужды потенциальных зараженных отдельный корпус в Клайпедской республиканской больнице.