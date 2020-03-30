Аптеки в течение двух недель должны решить вопрос продажи масок, перчаток и антисептиков

30 марта состоялось второе заседание комитета по управлению, связанной с коронавирусом (COVID-19) ситуацией, на нем было принято немало важных решений. Обо всех решениях премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил в фейсбуке. Еще одно решение на пресс-конференции обсудил советник премьера Гедрюс Сурплис.

"Премьер рассказал о предварительных решениях по обузданию ситуации, связанной с коронавирусом (COVID-19), одно из решений – распоряжение сделать так, чтобы в ближайшие две недели наши аптеки могли предоставить возможность всем приобрести защитные маски, антисептик и одноразовые перчатки", – сказал Сурплис.

"Каждый день мы общаемся с 10 поставщиками, чтобы у нас было достаточно медицинских масок, антисептика. Очень жаль, что сначала появляются требования, и только потом – возможности осуществить это в реальности, сказала пресс-секретарь Eurovaistinė Лаура Бельске. – Как представитель Eurovaistinė могу подтвердить, что один из многих поставщиков получил подтверждение, что через несколько дней мы получим большую партию масок. Через две недели такой острой нехватки масок уже не будет".

На заседании также было решено, что учебный год не будет завершен.

Кроме того, решили, что всем желающим была дана возможность вернуться домой, поэтому будут прекращены полеты и паромное сообщение.

Об этом премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил на фейсбуке.