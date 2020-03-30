С июля электроэнергия для жителей Литвы может подешеветь

В связи со снижением оптовой цены на электроэнергию на бирже в Литве до середины года может быть произведён перерасчёт цены на неё для бытовых потребителей. С июля электричество может подешеветь для них примерно на 10%. Обычно цена на электричество пересматривается раз в год и вступает в силу с января.

Кроме того, с июля для населения может немного подешеветь и газ.

По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, поскольку тенденция низких цен на электроэнергию затянулась, эти цены должны быть перенесены в тариф как можно скорее.

"Мы рассматриваем разные варианты - если будем видеть, что это снижение цены довольно значительное и долгосрочное, то чтобы это максимально оперативно отразилось и на наших потребителях. Возможно, при утверждении не только цен на следующий год, мы взвешиваем возможность пересмотра цен ещё в этом году", - сказал министр BNS.

Средняя оптовая цена на электроэнергию в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 23-30 марта была 20,5 евро за мегаватт-час - на 6,4% ниже, чем на предыдущей неделе.

Член Государственного совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс говорит, что нынешние низкие цены могут сохраниться на рынке до конца года. По его словам, вполне реально, что ещё весной совет произведёт перерасчёт цен для бытовых потребителей.

"Очевидно, что если такая тенденция сохранится, то вполне реально, что цены на электроэнергию для бытовых потребителей могут быть изменены с 1 июля этого года (...). Согласно имеющимся сейчас данным, (они) могут быть снижены примерно на 10%", - сказал BNS Р. Поцюс.

Он не исключил, что с июля для потребителей может подешеветь и газ, который в январе этого года уже немного подешевел, так как цены на него на рынке тоже снижались.

Электроэнергию для бытовых потребителей с января этого года подорожала в среднем на 14,7%, а в начале 2019 года - примерно на 15%.

Между тем газ с января подешевел в среднем на 17,9%, а с января 2019 года он подорожал на 12-18%.