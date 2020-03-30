"Да, мы обратились в СИБ с просьбой о предоставлении кредита на смягчение последствий COVID-19. Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании правления банка на этой неделе",- указал BNS Минфин.

Планирующиеся сумма кредита и его продолжительность не указаны.

Министры Северных и Балтийских стран на прошлой неделе призвали СИБ максимально кредитовать затронутый коронавирусным кризисом регион, чтобы тем самым поддержать стабилизацию экономики.

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СИБ 25 марта предоставил Эстонии кредит на сумму 750 млн евро сроком на 15 лет под переменные годовые - Euribor плюс 0,32 проц. пункта. Средства планируется пустить на поддержание экономики, бизнеса и населения.

Сейм Литвы недавно повысил с 904,6 млн евро до 5,4 млрд евро лимит чистых заимствований правительства на этот год. Министр финансов говорит, что правительство будет заимствовать и в Литве, и на международных рынках, а сумма 5,4 млрд евро не является окончательной.