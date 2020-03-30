Премьер Литвы: учебный год остановлен не будет, полеты и паромное сообщение прекращаются

Учебный год в Литве завершен не будет, а решения по экзаменам на аттестат зрелости будут приняты через две недели, заявил в понедельник премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Премьер признал, что "старт дистанционного обучения не был идеальным", однако призвал министерство и учебные учреждения ликвидировать недостатки.

"(...) Учебный год остановлен не будет. Что касается экзаменов на аттестат зрелости - в течение двух недель министерству поручено сформулировать конкретные предложения, тогда будут и решения", - написал Сквернялис в фейсбуке.

Школы в Литве закрыты с 16 марта, когда был введён карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.

Сначала было объявлено о двухнедельных каникулах, а с понедельника началось дистанционное обучение.

В понедельник утром, с началом дистанционного обучения, электронные обучающие платформы не выдержали нагрузку, а министр образования Альгирдас Монкявичюс в интервью заявил, что рассматривается возможность завершить учебный год.

Сквернялис также заявил, что в ближайшие дни будут приняты решения о прекращении полетов и паромного сообщения, которые осуществлялись с целью возвращения граждан Литвы.

"Больше рисковать мы не вправе. Особенно с возвращением людей из стран, которые сегодня являются самыми что ни на есть очагами вируса", - добавил премьер.

Возвращение граждан в Литву самолётами во время карантина уже обошлось государству почти в 150 тыс. евро, однако около 60 тыс. евро, возможно, удастся покрыть на средства Евросоюза (ЕС), говорит министра транспорта.

Ярослав Наркевич на пресс-конференции в понедельник сказал, что самым затратным был самолёт с Бали - около 73 тыс. евро, рейс Париж-Вильнюс стоил около 20 тыс. евро.

По его словам, за период примерно с середины марта до этого понедельника состоялся 21 авиарейс, этими рейсами вернулись 3253 гражданина страны.

Канцлер МИД Лаймонас Талат-Кялпша говорит, что в начале карантина зарегистрировалось 6 тыс. граждан Литвы, пожелавших вернуться домой с помощью дипломатических представительств, а сейчас таких осталось около двухсот.

По словам Л. Талат-Кялпши, в джунглях Перу находится пять граждан Литвы, по одному - в Конго, Сенегале, Колумбии, шесть граждан - в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), восемь - на Острове Святого Варфоломея, 22 несовершеннолетних гражданина Литвы - в США, где они обучались по обмену.

С 1 апреля будут осуществляться только общие репатриационные полёты Евросоюза.