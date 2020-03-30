В списке производителей необходимых для борьбы с коронавирусом средств – 140 компаний

В списке предприятий, которые могут производить необходимые медикам и населению средства защиты от коронавируса, а также предоставлять необходимые услуги, уже значится около 140 литовских компаний. Список предназначен для больниц, предприятий и других покупателей, желающих заказать средства или получить услуги.

Список составило агентство по поощрению экспорта Versli Lietuva, которое координирует помощь бизнесу во время коронавирусного кризиса. Менеджер агентства Йолита Мажейкене говорит, что литовские предприятия в силах производить и поставлять необходимое оборудование.

"Рынок представляет свои предложения, и бизнес в силах поставлять и производить. У них уже покупают и больницы, которые видят этот список, и другие участники рынка, которые ищут, где купить оборудование", - сказала BNS Й. Мажейкене.

В списке значатся производящая дезинфектанты компания Vilniaus degtine, выпускающая одноразовые маски компания Utenos trikotazas, производящее тесты на коронавирус предприятие Thermo Fisher Scientific Baltics, предлагающая оборудования для вентилирования лёгких Teltonika, оператор мобильной связи Tele2, который предоставляет медицинским учреждениям и медикам бесплатный интернет и многие др.

Versli Lietuva гарантирует, что товары и услуги предприятий из списка соответствуют стандартам безопасности и риска.