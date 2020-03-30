Муж заболевшей коронавирусом медсестры: да, я дальнобойщик, но так лгать нельзя

На данный момент дома от коронавируса (COVID-19) лечится медсестра Каунасской клинической больницы, которой поставили диагноз 26 марта, когда она находилась на больничном. Больница сначала сообщила, что, по предварительным данным, женщина заразилась не в больнице, а от своего мужа - водителя большегрузных машин, однако позже представитель больницы С.Твирбутас уточнил BNS, что это было лишь предположение. Однако супруг заболевшей женщины возмутился этими заявлениями.

По его словам, Информация о том, что жена заразилась о него, когда он вернулся из рейса в Испанию - неправда.

"Никто меня не исследовал, нет никакого секрета - я дальнобойщик. 21 марта в субботу поздно вечером я вернулся домой. Делал все, как требуется, изолировался. Поскольку дом у нас большой, я жил в отдельной комнате, пользовался отдельной уборной, с женой не контактировал. Но жена уже в субботу днем плохо себя чувствовала, еще до моего приезда. В воскресенье она должна была выходить на работу, она позвонила, сказала, что я вернулся, но мы не контактировали".

В воскресенье она все же пошла на дежурство, а во вторник ей стало еще хуже, когда ей надо было выходить в ночную. Температура была невысокой, но она все равно позвонила в мобильный пункт, чтобы провериться на коронавирус.

"Ее проверять не согласились, сказали, что симптомов недостаточно. Поскольку на работу ей надо было идти, она позвонила семейному врачу и взяла больничный. Через полдня температура поднялась до 39 градусов, она снова позвонила в мобильный пункт. На среду назначили время, а в четверг уже был известен диагноз", – сказал мужчина.

Он сказал, что сначала ее никто не хотел проверять.

"Когда ей поставили диагноз, я позвонил в 1808, сказал, что вернулся из Испании, что жена заболела, просил проверить всю семью". Ы него спросили, есть ли у него какие-то симптомы, он ответил - нет, тогда ему предложили позвонить, если симптомы появятся.

"Никто меня даже не проверял, поэтому утверждение, что от меня заразилась - абсурд. Даже не взяли образец, а информацию распространили. Я 9 дней нахожусь в самоизоляции, чувствую себя прекрасно, с момента отъезда из Испании прошло 14 дней", - сказал мужчина.

Он сказал, что сейчас они сидят в разных концах дома, жена лечится дома.

"Пока дети и я хорошо себя чувствуем, а Каунасская клиническая больница, которая сначала утверждала, что все работники здоровы, а потом подтвердила, что заболела и уборщица. Эта информация появилась только после того, как я стал выяснять, почему выдали такое предположение", - сказал мужчина.

Мужчина заметил, что его супруга сказала, что уборщица плохо себя чувствовала еще до того, как диагноз поставили его жене.

"Меня никто не проверял, ни о чем не спрашивал. Писали, что информацию обо мне передали эпидемиологам, но я могу подтвердить - никто меня не проверял, я не понимаю, что эти специалисты делают. Я ни с кем из них не общался. Может, они, находясь на расстоянии 20 км могут определить здоров я или нет?", –возмущался мужчина, который считает, что на него возвели поклеп.