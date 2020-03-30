В связи с работами по очистке порта Клайпеды остановлена работа терминала СПГ

Поскольку в акватории Клайпедского морского порта проводятся работы по сбору намывных отложений, на неделю временно останавливается работа терминала сжиженного природного газа (СПГ), сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.

По его сообщению, с 30 марта по 5 апреля судно-хранилище терминала СПГ Independence будет отбуксировано с обычного места швартовки к острову Кяулес Нугара.

В понедельник после обеда Independence будет отключено от системы поставки газа и перешвартовано у причала компании Klaipedos Smelte.

"Работы по контролю над намывными отложениями в зоне стоянки судна-хранилища Independence будут проведены уже в третий раз, поэтому временная перешвартовка судна СПГ и остановка его работы не являются новым опытом", – отметил в сообщении гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.

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Он добавляет, что в данный момент, когда деятельность Independence остановлена также планируется провести определенные работы по техническому надзору.

Дирекция Клайпедского порта, проводящая работы по очистке акватории, информировала, что их проведет бельгийская компания Jan de Nul. Планируется убрать около 50 тыс. куб. метров грунта.