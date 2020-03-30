С понедельника сеть Rimi предлагает новое место выдачи приобретенных по интернету продуктов

С понедельника Rimi Lietuva открывает новое место выдачи приобретенных по интернету продуктов Rimi Drive. Сообщается, что клиенты, не контактируя с продавцом, смогут забрать заказанные товары.

"С того дня, когда мы сообщили об открытии электронного магазина, количество посетителей магазина выросло в десятки раз, а покупателей – в три раза. Мы стараемся предоставить качественное обслуживание, интенсивно работаем, чтобы открыть новые места выдачи заказанных товаров", – сказал представитель Rimi Lietuva Вайдас Лукошявичюс.

По его словам, несмотря на все сложности, у магазина Rimi в Северном городке проводились интенсивные работы, чтобы открыть площадку Rimi Drive.

На этой площадке система Rimi Drive распознает покупателя по номеру автомобиля.

"Если по какой-то причине система не считает номер, то клиенту надо ввести в терминале свой PIN-код. Водителю не надо выходить из автомобиля, все продукты в багажник или на заднее сидение поставит работник магазина", – сказал Лукошявичюс.

По его словам, такой способ передачи товара гарантирует безопасность, поскольку не надо контактировать с работником.

Вместе с открытием Rimi Drive увеличивается количество предлагаемых Rimi закупок в электронном магазине.