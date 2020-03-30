"Содра" информирует, получающих пенсию на дому: можно по телефону перевести деньги на счет в банке

В марте Фонд социального страхования ("Содра") выплатил все пенсии жителям без задержки. Сейчас представляют график выплат на апрель и информирует тех, кто получает пенсии на дому.

Получателей пенсии на дому просят по телефону 1883 подать заявку о переводе пенсии на банковский счет. "Содра" отметила, что в последнее время количество таких заявок выросло. Подобную заявку можно зарегистрировать и по интернету на личной странице пользователя на сайте www.sodra.lt/gyventojui. Напомним, что пенсию "Содра" может переводить только на счет, открытый на имя получателя. Если заявка поступит в марте, деньги на счет переведут в апреле, если в апреле - то только в мае.

Если человек все же решит принять деньги дома, то его перед получением пенсии призывают надеть защитную маски и перчатки.

Всех получателей пенсий на дому призывают изменить способ получения денег.

"В марте все выплаты "Содра" перевела своевременно. В апреле деньги тоже будут переводить по установленному графику. Получателей пенсий на дому просим ради их же безопасности, подать заявку на перевод средств на банковский счет", – сказала заместитель директора "Содры" Виолета Латвене.

На данный момент пенсии на дому в Литве получают 200 000 пенсионеров, для которых новый вирус очень опасен. Курьеры и почтальоны, доставляющие пенсии на дом, располагают всеми возможными средствами защиты. Получателей пенсий также просят надевать защитные маски и перчатки, для подписи использовать свою авторучку.

Пенсии за апрель большая часть пенсионеров получит до Пасхи, т.е. до 11 апреля.

Тем пенсионерам, которым пенсию назначили после февраля 2012 года, получат пенсии 20–21 апреля.

Пенсии на дом будут приносить с 8 по 26 апреля. Из-за эпидемиологической ситуации некоторым жителям могут принести пенсии на дом не в обычное время, а в другой день.