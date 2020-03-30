Жители Литвы стоят за едой в виртуальных очередях, свое место в шутку продают по 20 евро

После того как в Литве ужесточили правила карантина и сообщили, что в магазинах может быть ограничено количество покупателей, ходить за покупками можно будет только по одному, жители страны "выстроились" в очереди в виртуальных магазинах - стараются заказать продукты на дом. Однако эти магазины не справляются с потоком покупателей – заказов столько, что можно забыть о тех временах, когда продукты доставляли в тот же день.

Такой интерес покупателей оживил рынок. Сеть Rimi открыла электронный магазин раньше запланированного срока, а компания A2B, предоставляющая услуги такси, начала доставку еды на дом - A2B Food.

Но и этого оказалось недостаточно. В интернете даже бродят шутки о продаже своего места в Barbora за 20 евро, свободных мест нет даже если ты хочешь забрать заказанные товары сам, заказанные продукты привозят только через несколько дней. Желающих заказать продукты так много, что компании расширяют свой штат, но все равно не справляются с потоком.

Андрюс Микалаускас, директор электронного магазина Barbora, сказал Delfi, что в ночь перед объявлением карантина количество заказов увеличилось в 10 раз.

"Эти потоки не снижаются. Растут и корзины покупателей. В среднем в два раза", – сказал собеседник. По его словам, сейчас заказы есть на 3–4 дня вперед, команда расширена до 200 человек и ввели даже ночную смену.

"Ночью работники собирают заказы, чтобы днем курьеры могли доставить как можно больше", – сказал Микалаускас, прибавив, что нередко предлагают покупателям дополнительное время, но его быстро разбирают. Многие клиенты жалуются, что оформить заказ на сайте невозможно из-за технических сбоев, вызванных наплывом покупателей.

Микалаускас рекомендует жителям заранее размещать продукты в виртуальную корзину, чтобы можно было оформить заказ, как только появится свободное время.

"Мы рекомендуем заказывать продукты на более длительный срок, например, на неделю и проверять наличие свободных мест несколько раз в день", – сказал собеседник.

Открыты также площадки доставок Barbora Express в регионах - в Шяуляй, Йонишкисе, Кельме и Радвилишкисе.

Раньше запланированного времени свой электронный магазин открыла компания Rimi. Представитель Rimi Lietuvos Вайдас Лукошявичюс заметил, что количество заказов растет ежедневно буквально в разы.

"Свободного времени быстро не остается. Даже при том, что мы даем дополнительное время на несколько дней вперед, его расхватывают за десятки минут", – сказал он, заметив, что пока мощностей у них не хватает.

Лукошявичюс сказал, что компания ищет новых работников: не хватает как людей для сбора товаров, так и водителей.

Тадас Норушайтис, представитель Greituolis, которая владеет стартапом LastMile, предназначенным для доставки еды на дом, не скрывает, что потребность в таких услугах в Литвы выросла в десятки раз.

"У нас заказы формируются на 5 дней вперед. Кроме того, мы увеличиваем количество курьеров, обучаем их работе в сложившейся ситуации", – сказал собеседник.

Он сказал Delfi, что свободные места появляются в полночь, но их разбирают в считанные минуты.

Томас Пелецкас, глава A2B Food, сказал Delfi, что не думал, что спрос на предложенную компанией услугу будет столь велик. Уже в первые часы сайт буквально вышел из строя из-за наплыва клиентов.

"С учетом масштабов деятельности в первые дни мы ограничивали клиентов, предлагали делать заказ на следующий день, чтобы исключить различные неполадки", – сказал он, заметив, что компания следит за предпочтениями клиентов и намерена сделать все возможное, чтобы еду можно было доставить в тот же день.

Пелецкас сказал, что планировал предоставлять такую услугу с августа, но ситуация в стране заставила ускорить процесс. Пока он видит только рост потребности в подобных услугах. Однако отмечает, что самый большой вызов - безопасность работников.