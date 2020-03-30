Во время карантина – проблемы с похоронами: предлагают ждать до конца карантина

Во время карантина ограничены все мероприятия с участием большого количества людей. Не исключение и похороны – в эти дни они стали очень скромными, прощаются с усопшим только самые близкие люди.

Изменились и требования к компаниям, предоставляющим ритуальные услуги. Отказываются даже от прощания с усопшим перед кремацией. После кремации рекомендуют не спешить с похоронами, а дождаться конца карантина.

Директор главы компании K2 LT, которой принадлежит "Литовский крематорий", Бернардас Вилькялис сказал, что из-за карантина близких усопшего в крематорий не впускают.

"Посещения крематория в Кедайняй во время карантина не допускается. Прощание у нас не проводят, рекомендуем проститься с усопшим до этого.

Если во время карантина люди не могут провести всю церемонию, мы рекомендуем сделать это после окончания карантина. Урну с прахом необязательно сразу же хоронить", - сказал Вилькялис, заметив, что в этот период они контактируют только с водителями, привозящими тела покойных.

"Они привозят тело, в установленное время или сразу же останки сжигают, а урну с прахом отдают водителю. Близкие в этом процессе сейчас не участвуют. В крематории поток людей очень большой, сюда тела привозят со всей Литвы. Мы хотим обеспечить безопасность как клиентов, так и работников, поэтому пока никого не впускаем", – напомнил он.

В рекомендациях Минздрава сказано, что люди, которые работают с усопшими, должны располагать всеми необходимыми средствами защиты.

Но, похоже, реальность, как и везде, такова – основных средств для дезинфекции и защитных средств нужно больше.

"Своих работников мы обеспечили всем необходимым, но мы знаем, что респираторов везде не хватает. Я думаю, что если будет необходимость, мы обратимся в Минздрав. Ведь если умирает человек, который болен коронавирусом - первый контакт бывает с врачом, а второй – это работники ритуальных услуг, все. У таких компаний должен быть доступ к средствам защиты. Сегодня сколько могли, столько средств купили, но их нужно больше", – сказал собеседник.

Вилькялис заметил, что, несмотря на то, что требования изменились, цены на услуги крематория не изменятся.

"Сейчас, когда границы закрыты, работы у нас прибавилось. У нас есть помещения для хранения тел, большие холодильники. Если будет больше работы, мы, думаю, справимся. Конечно, все будет зависеть от того, сколько такая ситуация будет длиться. В Литве тело сжигают на второй день после смерти. За границей срочная кремация занимает неделю. Если ситуация затянется, могут возникнуть некоторые трудности, но будем надеяться, такого не будет. Наши мощности 10 000 кремаций в год, думаю, мы должны справиться и с увеличенным потоком", – сказал Вилькялис.