В Литве были проблемы с поставками электричества
ru.DELFI.lt
29.марта 2020 14:39
aA
Elektros tiekimo gedimai 03-29
Литовский оператор распределительных сетей ESO сообщает о росте количества поломок. Представитель ESO сказал, что проблемы произошли из-за неполадок на линии Litgrid.
На сайте ESO видно, что больше всего поломок было зарегистрировано в Таурагском, Каунасском и Шяуляйском округах. Поломки начали регистрировать с 12 ч.
Карту поломок можно найти здесь.
Представитель ESO сказал, что проблемы с ветром не были связаны. Их удалось устранить в течение нескольких часов.
|Maža didelių žinių kaina