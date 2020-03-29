В Аникщяй совершено убийство, подозреваемый задержан

В КПЗ находятся люди, которые решили, что поножовщина - лучший способ решения конфликта. Двое подозреваемых ранили близких, один подозревается в убийстве.

Департамент полиции сообщает, что 28 марта, в 20.15 ч. в Аникщяй, в квартире на ул. Рамибес, было обнаружено тело мужчины (1946 г.р.) с колотыми ранами. Задержан нетрезвый (2,03 промилле) подозреваемый (1957 г.р.).

В Купишкском районе и в Тельшяй кровавые драмы завершились не столько трагически. 28 марта, в 18.30 ч. в деревне Ажуваджяй (Купишкский район) дома нетрезвый (2,73 промилле) мужчина (1971 г.р.) ранил ножом нетрезвую (2,04 промилле) женщину (1960 г.р.), которой назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый закрыт в КПЗ.

28 марта, в 20.30 ч. в Тельшяй, в квартире на ул. Мажоё Кално, женщина (1975 г.р.) нанесла ножевое ранение мужчине (1968 г.р.), который был госпитализирован. Подозреваемая находится в КПЗ.