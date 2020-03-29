В Литву идет холодная и неприятная погода

В ночь на воскресенье погода в Литве начала меняться, днем эти перемены продолжатся. Ночью над страной пройдет холодный атмосферный фронт, за ним придет арктический холод.

В первой половине дня ожидается высокая облачность, только на юго-западе из-за облаков будет выглядывать солнце. Над страной пройдут осадки – дождь, мокрый снег, переходящий в снег. Во второй половине дня на западе небо начнет проясняться, но на юго-востоке все еще будет облачно, ожидаются осадки. Поднимется ветер его порывы составят 15-18 м/с, поэтому местами поднимется вьюга.

Температура на северо-западе Литвы составит 2-5 градусов На юге-востоке страны в первой половине дня будет 4-7, в окрестностях Варены 8-9 градусов тепла, но потом снизится до 2-5 градусов. Вечером уже будет ниже 0, местами прогнозируют гололед.

В ночь на понедельник облачность рассеется, небо станет ясным, в первой половине ночи пройдет небольшой снег, поднимется сильный северный ветер. Утром будет 2-7 градусов мороза. Днем придет зона густых облаков. На северо-западе пройдет небольшой снег. Будет дуть северный ветер, днем будет 2-6 градусов тепла.

В ночь на вторник во многих районах, днем на юго-востоке пройдет небольшой снег. Ночью будет 2-7 градусов мороза, днем снова будет 2-6 градусов тепла. Ветер успокоится.