В Литве диагностировали – 437 случаев заболевания,
28 марта проверили 1524 образцов.
В общей сложности исследовано 8424 образца.

Во всех случаях проводятся эпидемиологические расследования.

На данный момент 7 человек скончались, один – выздоровел.