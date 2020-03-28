Самолет с большим медицинским грузом из Китая уже в Каунасе СМИ: средства доставлены самолетом компании российского олигарха

В субботу в аэропорт Каунаса прибыла партия медицинских защитных средств.

"Грузовой самолет приземлился в Каунасе в 11.32, - сказала BNS пресс-секретарь Lietuvos oro uostų Лина Бейшине.

Премьер-министр Саулюс Сквернелис на странице в "Фейсбук" заявил, что самолет вылетел из аэропорта Франкфурт-Хан в Германии около 10 часов утра.

По словам премьер-министра, самолет перевозит около 3 миллионов пар защитных перчаток, 200 тыс респираторов FFP2 и около 33 тысяч защитных очков.

По данным Министерства здравоохранения, средства будут немедленно доставлены в пять крупных больниц - клинику Сантарос, клиническую больницу Каунаса, больницу Клайпедского университета, республиканскую больницу Паневежиса и республиканскую больницу Шяуляй, центры неотложной медицинской помощи и будут распределены по мобильным пунктам.

Заместитель министра здравоохранения Альгирдас Шешельгис заявил в пятницу, что еще несколько самолетов с оставшейся частью груза ожидаются позже.

"Самолеты будут приземляться каждый день", - сказал А. Шешельгис.

Правительство выделило 24 миллиона евро на покупку этих средств.

СМИ: средства доставлены самолетом компании российского олигарха

Медицинское оборудование вылетело в Каунас в субботу утром на самолете компании российского олигарха, сообщил новостной портал lrt.lt.

По его данным, медицинские средства были доставлены в Литву на самолете "Волга Днепр", который принадлежит российскому олигарху Алексею Исайкину.

По словам Владислава Кондратовича, заместителя министра транспорта и коммуникаций, литовская компания Hoptrans, которая является представителем российской железнодорожной компании Transkonteiner, была выбрана для организации этой доставки.

"Hoptrans сделал логистическое предложение по транспортировке сети из Китая во Франкфурт и из Франкфурта в Каунас самолетами российской авиакомпании", - сказал вице-министр порталу.