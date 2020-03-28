Коронавирус диагностирован у врача Клайпедской больницы

В субботу вечером у врача Клайпедской университетской больницы установили коронавирусную инфекцию.

"По данным нашей лаборатории, коронавирус установлен у одного врача. В настоящее время мы решаем, сколько врачей мы будем изолировать, возможно, десять человек", - сказал Винсас Янушонис, главный врач Клайпедской университетской больницы.

"Все они работали с защитой, с одной стороны, в соответствии с установленным порядком, они как бы и не должны быть изолированы, но осторожность не повредит", - сказал глава больницы.

Министерство здравоохранения заявило в субботу, что в Литве в настоящее время подтверждено 382 случая коронавирусной инфекции.