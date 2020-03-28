Для упрямых - штрафы: на море едут компаниями, процветает торговля из автомобилей

Предупреждения о том, что не стоит собираться компаниями в общественных местах, звучат уже не первую неделю, но как только стоянки и парки были огорожены полосами "Стоп", жители приморья сразу же ринулись в другие места, а продающие кофе и сладости из машины, как ни в чем не бывало, работают в полную силу.

Арвидас Цесюлис, заместитель мэра Клайпеды, сказал Delfi, что полиция патрулируют и осматривают весь город и пляжи. А в субботу запланировано еще большее количество стражей порядка, поэтому тем, кто игнорирует устные предупреждения, придется платить штрафы.

"Торговля из таких автомобилей в период карантина запрещена. Мы уже выписали штрафы. Но кажется, что до тех пор, пока они не получат штраф в размере 500 евро и больше, некоторые не поймут, что это запрещено", - говорит А. Цесюлис.

Полиция уже не первый день объезжает город, включая громкоговорители, чтобы напомнить людям, чтобы они держались на расстоянии друг от друга и оставались дома. Начальник Клайпедского городского комиссариата полиции Гинтаутас Мачюлайтис не скрывает, что злоумышленникам не избежать штрафов.

"Полиция патрулирует, проверяет. Очевидно, возле каждого нарушителя по полицейскому не поставишь, необходима ответственность людей", - говорит Г. Мачюлайтис.

Не всем компаниям, торгующим продуктами питания, разрешено заниматься торговлей в условиях ожесточенного режима. Кроме того, говорится, что "В местах продажи и оказания услуг, деятельность которых не запрещена, как клиентам, так и работникам необходимо обеспечить надлежащие санитарные, гигиенические условия, а также наличие необходимых средств защиты, в соответствии с требованиями главы штаба по экстремальным ситуациям государственного уровня".

Муниципалитет Клайпедского района, приняв запрет на пребывание людей там, огородил проходы и стоянки с "Стоп"- полосами. Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас заявил в пятницу, что если люди не будут понимающими, в местах, которые любят горожане, будут введены дополнительные запреты. Поэтому, если люди хотят сохранить свои любимые места для прогулок открытыми, они должны действовать ответственно и осознанно.