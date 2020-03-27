Клайпедские медики отрицают, что 94-летний пациент скончался от коронавируса

Медики из Клайпеды отрицают, что смерть одного из пациентов в Клайпедской университетской больнице связана с коронавирусом. На сайте министерства здравоохранения было указано, что в Литве от SARS-Co-V-2 скончалось уже пять человек.

По последним данным, в пятницу утром, 27 марта, в Клайпедской университетской больнице на 95 году жизни умер один из пациентов. Руководствуясь обновленными правилами, после смерти ему сделали тест на коронавирус – результат оказался положительным. Тем не менее, медики утверждают, что эта смерть не связана с Covid-19. С таким заявлением выступил главврач больницы Винсас Янушонис.

«Смерть 94-летнего пациента не имела ничего общего с этой инфекцией. Он страдал тяжелыми заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, ишемической болезнью и другими. Он умер не от коронавируса. О том, что смерть может наступить в течение этого месяца знали и медики, и близкие усопшего. Те два или три дня, когда у него уже была инфекция, по нашему мнению, не оказали никакого влияния», - сказал он журналистам на брифинге в понедельник.

По словам Янушониса, пациент находился в больнице уже два месяца. Тем не менее, отвечая на вопрос, где именно мог заразиться скончавшийся, главврач признал, что, очевидно, это произошло в подведомственном ему медучреждении.

Десять отделений на полном карантине

Ситуация в Клайпеде вызывает множество вопросов у общественности. На данный момент коронавирусом заражены 14 медиков. Часть из них подхватили инфекцию в офтальмологическом отделении. Ни один из сотрудников медучреждения не имел контактов с больными из инфекционного отделения. Болезнь занесла врач, чей муж накануне вернулся из-за границы. Проблема в том, что супруг медика пренебрег правилами обязательной самоизоляции в течение 14 дней с момента приезда. Также в больнице лечатся врачи, которые прибыли из-за рубежа и лишь потом осознали, что заразились. Вернувшись в Клайпеду, медики не отказались от работы, поскольку страны, откуда они приехали, на тот момент еще не были обозначены как зоны риска.

Винсас Янушонис утверждает, что все инфицированные чувствуют себя хорошо. Часть из них находится в больнице, часть – дома.

Неожиданная вспышка Covid-19 в стенах главного медучреждения столицы литовского Приморья внесла сумятицу в работу медиков и заставила клайпедчан серьезно поволноваться. Тем не менее сейчас ситуация более или менее стабилизировалась.

«Мы закончили проверять медиков, которые работают с инфицированными и болеющими. Речь идет о 100 медиках – они здоровы», - констатировал главврач.

По разным причинам, в самоизоляции сейчас находятся 45 сотрудников больницы: 15 из них – врачи, 30 – медсестры. Десять отделений – закрыты. В ближайшее время в Клайпедскую университетскую больницу должны доставить новое оборудование, которое позволит проводить до 1000 тестов за сутки. Сегодня на местном уровне проводятся 200 тестов.

На данный момент в больнице лежат 39 пациентов, у которых выявлен коронавирус. Их самочувствие оценивается как удовлетворительное. Многие уже идут на поправку.

Сегодня Клайпеды рассматривают возможность задействовать в борьбе с коронавирусом Клайпедскую республиканскую больницу, а также районную больницу в Шилуте, где могут лечиться больные с легкими симптомами. Лаборатории этих больниц так же могут дать ответы на анализ.