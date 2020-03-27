Из-за карантина 144 человека в Литве уже получили уведомления об увольнении

В марте 2020 года об увольнении уведомили 360 работников в Литве, 144 лишатся работы из-за объявленного карантина.

"Большая часть работников будет уволена из-за банкротства предприятий или их ликвидации, они приняли такое решение до объявления карантина в связи с угрозой коронавируса (COVID-19)", – сообщает Служба занятости.

Больше всего – 87 человек – из-за карантина уволит мебельная компания Theca Furniture, в которой работают 760 человек.

Компания Bigso до 25 июня планирует уволить 45 работников из 450. По данным компании, после объявленного правительством карантина деятельность компании перестроилась, ей уже не нужно столько работников.

Одонтологическая клиника Adriana указала, что до 16 мая уволит 12 человек, поскольку во время карантина не может предоставлять услуги. Однако компания указала, что если государство заплатит за простой, то людей увольнять не будут.

Еще 6 сообщений поступило из-за банкротства и ликвидации компаний. Компания Nodama из-за банкротства всех работников (50 человек), компания Profis – 15, строительная компания Lyderio grupė – 83. Еще 29 человек увольняет ликвидируемое учреждение Alytaus infrastruktūra.

Delfi сообщал, что с начала марта по 24 марта больничные были выданы 301 700 жителей Литвы.

Из этих чуть более 300 000 человек, 66 700 получили больничные из-за эпидемиологической ситуации в стране, то есть по уходу за детьми (50 000), из-за самоизоляции (16 600), еще 234 900 получили больничные по иной причине.